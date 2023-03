Leone compie 5 anni, i Ferragnez festeggiano con la torta personalizzata di Mario Bros Leone Lucia Ferragni compie 5 anni. Non poteva mancare un piccolo party in famiglia, con foto di rito e torta personalizzata.

A cura di Giusy Dente

Per i Ferragnez è tornato il sereno. La famiglia ha attraversato un periodo buio, che ha molto allarmato i fan della coppia: ma ne sono usciti più uniti e forti di prima. Fedez è stato a lungo assente dai social e questo ha scatenato il gossip: si è parlato di crisi coniugale, addirittura di un possibile divorzio. È stato poi lo stesso rapper a farsi vivo dopo diversi giorni di silenzio, chiarendo di aver affrontato un periodo difficile dal punto di vista della salute, in cui però sua moglie ha avuto un ruolo fondamentale per riprendersi. Chiara Ferragni si è poi messa a nudo in prima persona. In un lungo sfogo condiviso coi follower ha ammesso di aver avuto paura di non farcela, a causa della forte pressione e delle responsabilità sul lavoro e in famiglia. Il compleanno del piccolo Leone arriva proprio al momento giusto per festeggiare non solo i 5 anni del bimbo, ma anche la ritrovata serenità in casa.

Leone compie 5 anni

Il piccolo Leone compie oggi 5 anni: il bimbo, primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, è nato proprio nel giorno della Festa del papà. Chiara Ferragni per nulla al mondo si sarebbe persa questa importante ricorrenza, difatti è tornata in tempo da Marrakech. Era lì in vacanza col suo team, ma ha fatto rientro a Milano per festeggiare il bimbo. La giornata è cominciata con gli auguri sui social: l'imprenditrice ha ripercorso con una serie di foto gli anni di vita del bimbo e i suoi precedenti compleanni.

"Hai cambiato per sempre la mia esistenza e le ha dato un nuovo scopo. Ricordo ancora la prima volta che ti ho visto come il momento più emozionante della mia vita. Sono così orgogliosa di come stai crescendo e della persona che stai diventando. Sarò sempre al tuo fianco, tifando per te. La tua mamma ti ama all'infinito" ha scritto commossa. Immancabile, come sempre, la foto di famiglia con la torta.

Leggi anche I Ferragnez insieme in pubblico dopo le voci di crisi, le foto al parco con Leone e Vittoria

I Ferragnez fanno sempre uno scatto tutti insieme nei giorni dei compleanni, sia quello di Leone che di Vittoria: è il loro rituale! L'anno scorso il bimbo aveva avuto una torta a tema cartoon. Anche stavolta la scelta è caduta su un personaggio amatissimo da grandi e piccini, protagonista di videogiochi e film: Mario Bros.

"Super Leone" c'è scritto sulla torta alla base, sormontata dal cubo col punto interrogativo e dall'iconico Fungo rosso. Cos'altro avranno in mente i Ferragnez per il bimbo, in questa giornata speciale?