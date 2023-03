Chiara Ferragni in vacanza a Marrakech fa la prima nuotata della stagione col bikini arcobaleno Chiara Ferragni è a Marrakech. In un hotel di lusso ha fatto la prima nuotata in bikini della stagione. Tra gli haters c’è chi ipotizza troppo fotoritocco.

A cura di Giusy Dente

Dopo le ultime settimane, che l'hanno messa a dura prova, Chiara Ferragni si è presa una piccola vacanza ed è volata a Marrakech. L'imprenditrice a febbraio si è cimentata come conduttrice a Sanremo, esperienza sicuramente impegnativa e che ha richiesto molto lavoro. Subito dopo sono sopraggiunti problemi in famiglia e una crisi di coppia su cui sia lei che il marito hanno tenuto a lungo il silenzio. È stato poi Fedez a esporsi e chiarire la situazione, spiegando di aver attraversato un periodo buio dal punto di vista di salute, da cui è riemerso proprio grazie alla compagna. Anche l'imprenditrice si è poi lasciata andare a un lungo sfogo a proposito della paura di non farcela che l'ha accompagnata in questo periodo, con le mille responsabilità professionali e verso la famiglia. Il viaggio arriva per lei proprio al momento giusto per ricaricare un po' le energie.

Chiara Ferragni a Marrakech

Vacanza di lavoro o di piacere? Forse entrambe. Chiara Ferragni, infatti, potrebbe essere in Marocco anche per motivi professionali, visto che con sé c'è il suo team al completo, persone con cui collabora da diverso tempo. Ma quale sia il progetto, è al momento top secret. Sicuramente a Marrakech sta avendo modo di rilassarsi e di godere delle bellezze del posto: è in un luogo magico e sta alloggiando in una struttura lussuosa ricca di comfort. L'hotel in cui soggiorna è uno dei più esclusivi al mondo e una notte può costare fino a 10 mila euro. Ovviamente sta testimoniando le sue giornate sui social, portando con sé nella quotidianità fan e follower. Si è concessa anche la prima nuotata dell'anno.

Chiara Ferragni in bikini

Dopo aver fatto un po' la turista tra le strade di Marrakech, Chiara Ferragni si è concessa un momento di relax in tutta tranquillità in piscina. La prima nuotata dell'anno, come ha scritto su Instagram, l'ha fatta in due pezzi: un bikini effetto arcobaleno composto da reggiseno e perizoma. Il lato B in mostra non è piaciuto agli haters, che si sono scatenati con commenti a cui l'influencer non è certo nuova e a cui spesso ha anche risposto a tema. Da chi ipotizza il ricorso al fotoritocco per rassodare e riempire i glutei a chi chiede il nome del chirurgo, i commenti sul corpo dell'imprenditrice sono centinaia. "Pensati Photoshoppata" ha scritto qualcuno, rironizzando sul messaggio che la 35enne aveva scritto sulla stola indossata a Sanremo.