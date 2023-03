Chiara Ferragni a Marrakech nell’hotel da 10.000 euro a notte Per una vacanza a Marrakech Chiara Ferragni ha scelto uno degli hotel più esclusivi al mondo che permette di vivere esperienze uniche in un luogo senza tempo.

A cura di Clara Salzano

Chiara Ferragni a Marrakech

Chiara Ferragni è in vacanza a Marrakech con un gruppo di amici. Dopo Sanremo 2023 e le settimane della moda milanese e parigina, la nota imprenditrice aveva condiviso con i suoi follower sui social i programmi per il prossimo futuro che la vedevano coinvolta in viaggio di lavoro e piacere, con gli amici o la famiglia. Vediamo in quale hotel Chiara Ferragni sta trascorrendo il soggiorno marocchino.

Chiara Ferragni nell’hotel a Marrakech

Per una vacanza a Marrakech Chiara Ferragni ha scelto il celebre Palazzo La Mamounia, uno degli hotel più esclusivi al mondo che permette di vivere esperienze uniche in un luogo senza tempo. L'iconico albergo marocchino, tornato alla ribalta anche grazie alla serie tv di successo Inventing Anna, è immerso in un parco di oltre 8 ettari di natura rigogliosa. Con centinaia di ulivi, alcuni dei quali hanno più di 700 anni, palme, boschetti selvaggi e viali alberati il parco gode anche di un panorama incredibile verso l'orizzonte, i tetti della Medina e la Koutoubia.

I giardini del Palazzo La Mamounia

Delimitato dai bastioni del XII secolo, il parco del Palazzo La Mamounia è un vero e proprio paradiso terrestre dove l'hotel è tra i più lussuosi al mondo. La romantica architettura della struttura si unisce all'arte di vivere in Marocco garantendo soggiorni indimenticabili. L'albergo offre ai propri ospiti piscine, centro benessere, quattro ristoranti, bar, cinema e molto altro ancora.

Gli interni di Palazzo La Mamounia

All'interno del Palazzo La Mamounia i corridoi riproducono i vicoli della Medina di Marrakech. L'hotel comprende 135 camere e 71 suite che sono un trionfo di artigianato marocchino e design contemporaneo. Per chi vuole inoltre godere del massimo lusso a La Mamounia sono disponibili anche i riad, tre splendide residenze private immerse nei giardini dove vivere un soggiorno esclusivo con la famiglia o gli amici in totale privacy.

I corridoi de La Mamounia

Unici nel loro genere, nel cuore del parco Mamounia, i tre eleganti Riad dell'hotel hanno una superficie di 700 metri quadrati, per massimo sei persone, sono organizzati intorno a un patio e dispongono ciascuno di piscina riscaldata e di terrazza privata.

La piscina privata del riad di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni con la sua crew alloggia proprio in uno degli esclusivi riad di Palazzo La Mamounia dove una notte con tutti i servizi dell'hotel arriva a costare anche 10.000 euro per una vacanza da più di "mille e una notte".