Dove è stata girata Inventing Anna, le location della serie da New York a Marrakech L’11 febbraio 2022 è uscita la nuova serie “Inventing Anna” su Netflix. Firmata da Shonda Rhimes, ripercorre la storia di Anna Delvey. Da New York City, dove è ambientata la vicenda, a Los Angeles fino anche a Marrakech, scopriamo dove è stata girata Inventing Anna.

A cura di Clara Salzano

Le location della serie Netflix Inventing Anna su Anna Delvey

Dall'11 febbraio 2022 si può vedere su Netflix la nuova serie tv "Inventing Anna" firmata da Shonda Rhimes che racconta la storia vera dell'enigmatica Anna Delvey che è riuscita ad arrivare ai vertici della società newyorkese ingannano tutti con borse e vestiti firmate, vacanze di lusso e cene esclusive. Da New York City, dove è ambientata la vicenda, a Los Angeles fino anche a Marrakech, scopriamo dove è stata girata Inventing Anna.

Una scena di Inventing Anna che mostra l’epilogo della storia di Anna Delvey

Le location di Inventing Anna a New York

La storia vera di Anna Delvey è ambientata a New York ed è il racconto di una delle più grandi frodi d'America in cui la donna si fingeva un'ereditiera russa usando abiti firmati e conducendo una vita al di sopra delle proprie possibilità. Molte delle riprese della serie, iniziate il 7 ottobre 2019 ma ritardate a causa della pandemia, sono quindi state realizzate nella Grande Mela.

Un immagine tratta da Inventing Anna con protagonista Julia Garner

Inventing Anna, durante i nove episodi della serie, segue poi le vicende di Anna Delvey tra feste a Los Angeles e viaggi in Marrakech. La produzione ha seguito fisicamente questi spostamenti girando diverse scene tra la California e il Marocco.

Un selfie di Anna con le amiche alla spa

La serie Inventing Anna è ambientata principalmente a New York., dove appunto si svolge la storia di Anna Delvey. Sono infatti numerose le riprese realizzate a Times Square, nel centro della città. Gli uffici del Manhattan Magazine nella serie sono ripresi vicino alla famosa piazza di New York.

Times Square a New York è stata location della serie Inventiing Anna

Chi conosce la Grande Mela avrà riconosciuto la Church Missions House, l'edificio al 281 di Park Avenue South, tra Park Avenue South e East 22nd Street, sviluppato su sei piani che appare spesso nella serie. Staten Island anche è molto presente nelle riprese e si vede anche il Bryant Park di Manhattan, Snug Harbor Cultural Center e il Giardino Botanico al 1000 di Richmond Terrace.

Il Bryant Park di New York

Chateau Marmont a Los Angeles

La storia di Anna Delvey si sposta e quindi anche le riprese della serie Inventing Anna cambiano location. Non soloNew York dunque ma anche Los Angeles dove la produzione ha girato nell'iconico Chateau Marmont, situato all'8221 di Sunset Boulevard.

Le riprese sono continuate allo Chateau Marmont di Los Angeles

L'Hotel a Marrakech di Inventing Anna

Inoltre ad un certo punto della serie la storia Anna vola con le amiche in Marocco per una vacanza di lusso e qui la location è l lussuoso Hotel La Mamounia a Marrakech che è sia stato sfondo reale della storia che set per le riprese della serie.

Hotel La Mamounia

L'Hotel La Mamounia è uno degli alberghi più lussuosi di Marrakech in Marocco e sarà location di alcune scene drammatiche della serie.