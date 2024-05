video suggerito

Chiara Ferragni col tailleur panna: è il colore must-have della primavera Il bianco panna è il colore perfetto da sfoggiare in primavera e estate: una nuance chiara e raffinata, versatile e facile da abbinare, adatta a ogni occasione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Arriva una ventata di bianco (anzi di panna) nei look di Chiara Ferragni. Ultimamente l'imprenditrice sembrava aver abbracciato uno stile più dark, molto improntato al nero, soprattutto nelle serate importanti. L'abbiamo vista in total black più volte di recente, da quando ha ricominciato a frequentare gli eventi mondani e a viaggiare. Ha scelto questo mood a Venezia, in occasione dell'inaugurazione di una mostra, con un revenge dress dal maxi spacco, ma anche a Monte Carlo, con il vestito dai guanti incorporati, infine per una serata a Roma con gli amici e a una premiazione organizzata da Camera Moda, a cui ha preso parte per sostenere i giovani stilisti. Con il caldo alle porte, però, non ha resistito al fascino del bianco panna.

Il look di Chiara Ferragni

Vista la bella giornata primaverile, Chiara Ferragni ha scelto un look fresco e sbarazzino. Messo da parte il nero, che è diventato un personale must have nelle serate importanti, ha puntato sul bianco panna. Ha indossato un tailleur, un due pezzi composto da blazer e minigonna: è il modello classico, ma leggermente rivisitato in chiave moderna.

Per "spezzare" il look e dargli comunque un tocco di colore, ha aggiunto una polo crop a righe. Ultimamente la fantasia a righe è una delle sue preferite e in questo caso si presta perfettamente all'outfit, perché lo vivacizza e gli dà movimento, senza appiattirlo unicamente su nuance chiare. Infine ha completato il tutto con un altro elemento ultimamente ricorrente nelle scelte di stile: gli stivali. Ormai è stato sdoganato del tutto il loro utilizzo anche al di fuori dei mesi freddi, sono sempre più gettonati in primavera ed estate soprattutto con shorts, gonne, abitini.

Come abbinare il bianco panna

Se abbinare il bianco e il bianco panna non è sicuramente un'idea vincente, lo è invece accostare a queste nuance qualunque altra tonalità. In particolare col panna, essendo una variante più "sporca" e vicina al beige, dalle sfumature quasi "ingiallite", stanno molto bene il marrone, il blu, il verde acqua, il viola. Pur essendo un colore freddo, trasmette più "morbidezza" rispetto al bianco ottico, istintivamente glaciale, super candido e accecante (anch'esso di tendenzain questa Primavera/Estate). In comune hanno il sapersi perfettamente accostare all'argento, perfetto per look glamour in occasioni speciali o feste. Ma per i look quotidiani c'è davvero l'imbarazzo della scelta: col denim il matrimonio è perfetto. Si può spaziare con la tavolozza e puntare sui colori della propria palette, se si vuole seguire le regole dell'armocromia, con la certezza di non sbagliare mai il colpo.