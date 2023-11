Maria De Filippi ad Amici col tailleur a righe: il gessato è il trend dell’autunno Nella puntata di domenica 26 novembre, Maria De Filippi ha indossato uno dei capi must di stagione: il tailleur gessato.

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Maria De Filippi in Louis Vuitton

Archiviato l'impegno con Tu Sì Que Vales, che si è concluso con la vittoria del baby violinista Samuele Palumbo, Maria De Filippi prosegue la stagione televisiva con un altro dei suoi programmi di punta: il longevo e amatissimo Amici. Per la puntata di domenica 26 novembre, la conduttrice ha scelto uno dei must have dell'Autunno/Inverno 2023-24: il tailleur gessato colorato, confermandosi sempre in linea con le tendenze del momento.

Maria De Filippi fan del completo

Maria De Filippi ha uno stile ben preciso, che anche se nel tempo è cambiato è rimasto sempre molto semplice e rigoroso. Non ama i look appariscenti e vistosi, quanto piuttosto outfit eleganti e sofisticati alternati ad altri più casual, ma sempre capaci di trasmettere un senso di professionalità. Gioca coi colori e con le asimmetrie, passa dalle amate sneakers griffate ai tacchi a spillo vertiginosi, ma i must have del suo guardaroba sono gli intramontabili tubini e i tailleur.

Maria De Filippi in Louis Vuitton

A volte li abbina a semplici T-shirt altre a canotte di raso. Le sua nuance preferite sono quelle pastello e in questa edizione di Amici ha davvero sperimentato una vasta gamma cromatica. L'abbiamo vista in rosa (un look riciclato), ha colorato lo studio di azzurro polvere, poi ha osato col giallo. Nella puntata di domenica 26 novembre, invece, la conduttrice ha scelto uno dei trend del momento. Il gessato è il must have della stagione Autunno/Inverno 2023-24.

Maria De Filippi in Louis Vuitton

Il gessato è il must have di stagione

Il tailleur di Maria De Filippi è un completo in due pezzi di Louis Vuitton, uno dei brand che indossa più spesso (assieme ad Alexander McQueen). Il modello fa parte della collezione Pre Fall 2023, la linea di Nicolas Ghesquière dall'estetica vintage ma con un tocco contemporaneo, che reinterpreta alcuni dei motivi caratteristici della Maison. Il completo presenta righe rosa su base blu. È composto da blazer monopetto con doppie tasche e bottoni d'oro abbinato a pantaloni leggermente svasati.

Louis Vuitton Pre fall 2023

Ha completato il look con un paio di stivaletti neri col tacco. Maria De Filippi si aggiunge così al lungo elenco di celebrity che stanno amando il gessato: Taylor Mega nel giorno della Laurea , l'impeccabile Kate Middleton per un incontro col CEO di Apple, Diletta Leotta a un evento dedicato alla maternità e alla solidarietà femminile. Chi sarà la prossima a farsi conquistare dal fascino delle righe?