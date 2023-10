Maria De Filippi e la passione per i tailleur: colora lo studio di Amici di giallo Maria De Filippi ha puntato sul giallo per la puntata di Amici del 29 ottobre, un colore vitaminico che ha già indossato in passato.

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi in Alexander McQueen

Maria De Filippi è la grande protagonista del palinsesto Mediaset del weekend: il sabato sera con Tu Sì Que Vales e la domenica pomeriggio con Amici, entrambi programmi longevi e di successo a cui è legata da tempo. La scuola quest'anno ha aperto le porte a nuovi allievi per il 23esimo anno consecutivo. Il format è cambiato col passare delle edizioni, rimanendo però intatto nella struttura di base: continua a essere un punto di riferimento, un trampolino di lancio per tanti giovani artisti. Maria De Filippi è al timone sin dall'inizio.

Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi non è una donna dai look appariscenti e vistosi. In tv predilige sempre un abbigliamento elegante e semplice, da vera professionista, puntando magari sul colore o su tagli asimmetrici per dare un tocco personale. A C'è Post Per Te (altro suo programma di punta) ha abituato il pubblico ad outfit più sofisticati: è lì che è solita sfoggiare tacchi vertiginosi e tubini chic. Quando è ad Amici con gli allievi della scuola punta su un abbigliamento più comodo, casual e giovanile.

Maria De Filippi e Giorgia

La conduttrice è una fan delle sneakers ed è solita abbinarle ai suoi coloratissimi tailleur. Nelle precedenti puntate ha usato molto i colori pastello: il rosa, l'azzurro polvere. Per la puntata del 29 ottobre ha dimostrato di non essere legata alle mode stagionali tradizionali. D'autunno si tende a prediligere nuance scure, con richiami alla natura. Lei ha invece optato per il giallo.

Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi col tailleur giallo

Nella puntata del 29 ottobre, Maria De Filippi ha sfoggiato un tailleur, capo must del suo guardaroba. Lo ha scelto di colore giallo, che potrebbe sembrare una nuance estiva, ma che invece è proprio una delle tendenze dell'Autunno/Inverno 2023-24. Questa tonalità accesa e vitaminica è stata scelta da molti stilisti per colorare abiti e completi visti in passerella. La conduttrice si è affidata a uno dei suoi brand del cuore, che sfoggia spessissimo in tv: il completo infatti è firmato Alexander McQueen.

La quinta puntata di Tu Sì Que Vales

Il giallo è un colore che ama molto. Lo ha indossato già in precedenza ad Amici, ma ha fatto capolino anche in una recente puntata di Tu Sì Que Vales. Il look del 29 ottobre, infatti, è riciclato: è lo stesso dello show in prima serata, ma al posto delle scarpe col tacco ha preferito le comode sneakers. Non è tutto. Proprio giallo era anche il look scelto in un giorno speciale, lontano dalle telecamere e dal piccolo schermo: il matrimonio di Annalisa, dove ha aggiunto persino degli occhiali coordinati.