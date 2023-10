Maria De Filippi contro le mode di stagione: a Tu Sì Que Vales si veste di giallo Maria De Filippi è tornata sul palco di Tu Sì Que Vales e per la quinta puntata ha stravolto le mode stagionali. Niente colori scuri o che richiamano la natura, la conduttrice si è vestita di giallo.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 21 ottobre 2023, va in onda la quinta puntata della nuova stagione di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Sul palco ci sono innumerevoli concorrenti che si sfidano a colpi di performance spettacolari ma ad aggiungere un tocco davvero speciale al programma sono i giudici e i conduttori. Sebbene quest'anno ci siano stati diversi cambiamenti, dall'ingresso nel team di Luciana Littizzetto al debutto di Giulia Stabile nei panni di presentatrice, alcune presenze continuano a essere fisse, ovvero quelle di Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Quest'ultima ha ancora una volta dimostrato di essere l'indiscussa regina di stile della tv italiana: ecco cosa ha indossato.

Maria De Filippi e la passione per i tailleur

Da quando è cominciato Tu Sì Que Vales Maria De Filippi è rimasta sempre fedele al capo che sembra essere il suo must-have dell'autunno: il tailleur dallo stile mannish con giacca e pantaloni coordinati. Ha spaziato tra look total denim, gessati rivisitati in chiave trendy, completi di seta, dando prova del fatto che un look solitamente considerato formare e rigoroso può rivelarsi incredibilmente trendy. Per la quinta puntata del programma ha deciso di ribellarsi alle mode stagionali che impongono di puntare tutto su colori scuri che richiamano la natura: la conduttrice ha portato una ventata di freschezza in studio vestendosi di giallo, nuance solitamente associata alla primavera.

La quinta puntata di Tu Sì Que Vales

Il look giallo di Maria De Filippi

Maria De Filippi è rimasta fedele al tailleur ma ha optato per una tinta vitaminica come il giallo. Ha abbinato una giacca lunga a un paio di pantaloni a sigaretta alla caviglia, completando il tutto con degli accessori neutri color cipria, dal top scollato che ha portato sotto al blazer ai décolleté col vertiginoso tacco a spillo. Non ha rinunciato agli occhiali da vista tondi e con la montatura gold, mentre per quanto riguarda i capelli li ha tenuti sciolti e leggermente mossi. Insomma, è chiaro che Maria può concedersi ogni tipo di libertà quando si parla di stile: indosso a lei anche il giallo acceso si trasforma in un colore perfetto per rendere il proprio autunno più variopinto.