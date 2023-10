Tu Sì Que Vales, terza puntata: Maria De Filippi e Sabrina Ferilli vestono coordinate in rosa Oggi va in onda la terza puntata di Tu Sì Que Vales e a distinguersi per stile sul palco sono state Maria De Filippi e Sabrina Ferilli, entrambe in total pink: ecco i dettagli dei look coordinati delle amiche e colleghe.

A cura di Valeria Paglionico

Questa sera, sabato 7 ottobre 2023, va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5 che ormai da anni intrattiene gli spettatori nel weekend. Al di là degli artisti che si esibiscono sul palco con delle performance d'impatto e sopra le righe, i protagonisti del programma sono i "padroni di casa". Se da un lato in questa nuova edizione ci sono diverse novità, da Luciana Littizzetto che ha preso il posto di Teo Mammucari a Giulia Stabile che ha sostituito Belén Rodriguez, dall'altro alcune presenze continuano a essere fisse, prime tra tutte quelle di Maria De Filippi e Sabrina Ferilli. Le due amiche e colleghe per il terzo appuntamento col programma hanno pensato bene di vestirsi in coordinato: ecco cosa hanno indossato.

Maria De Filippi col tailleur di seta floreale

Maria De Filippi continua a essere la regina indiscussa di Canale 5: attualmente è impegnata con Amici e Tu Sì Que Vales e tra qualche mese tornerà anche con una nuova edizione di C'è Posta Per Te. L'avevamo lasciata in total denim sul palco del talent della domenica pomeriggio, ora la ritroviamo tra i giudici di Tu Sì Que Vales in una versione decisamente più vitaminica. È rimasta fedele ai tailleur dallo stile mannish ma, dopo l'effetto color block e il completo di jeans delle scorse settimane, questa volta ha puntato sul rosa salmone. Giacca e pantaloni sono coordinati, entrambi in seta decorata con ricami floreali tono su tono, e sono stati abbinati a un paio di pumps col tacco color nude e agli immancabili occhiali tondi con la montatura gold.

Terza puntata di Tu Sì Que Vales

Sabrina Ferilli in total pink

Sabrina Ferilli non è stata da meno in fatto di stile nella terza puntata del programma: se per il debutto aveva optato per un tubino nero, questa volta ha osato in total pink. Ha indossato un vestito midi in rosa di Tom Ford, un modello a portafoglio con le maniche a tre quarti, la gonna asimmetrica con uno spacco sul davanti e la scollatura generosa che ha lasciato intravedere un reggiseno di pizzo a contrasto. Non sono mancati i tacchi a spillo in tinta, per la precisione dei décolleté di camoscio pink di Jimmy Choo. Capelli sciolti e ondulati, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Sabrina avrà preso ispirazione dall'amica Maria per il look da palcoscenico?