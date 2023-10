Maria De Filippi ad Amici in total denim: ricicla i jeans “autunnali” con le foglie È iniziata una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi. La conduttrice per la seconda puntata ha riciclato un look visto a Tu Sì Que Vales.

Maria De Filippi nello studio di Amici

Un nuovo anno accademico è iniziato anche nella scuola più famosa della tv: quella di Amici. Il talent show anche quest'anno darà l'opportunità a cantanti e ballerini di farsi conoscere e di crescere professionalmente, per poi entrare nel mondo dello spettacolo. Il programma negli anni si è rivelato un valido trampolino di lancio per tanti ragazzi, che hanno trasformato i loro sogni in realtà, realizzandosi nel mondo della musica o del ballo: Giulia Pauselli, Elena D'Amario, Emma Marrone, Stefano De Martino per fare solo qualche nome. Al timone, da 23 anni a questa parte, c'è sempre stata Maria De Filippi.

Maria De Filippi tra Tu Sì Que Vales e Amici

I palinsesti autunnali vedono Maria De Filippi in prima fila, su diversi fronti. L'amatissima conduttrice, infatti, è tornata con ben tre programmi, di cui è volto fisso: Uomini&Donne, Tu Sì Que Vales, Amici. Nella seconda puntata di Tu Sì Que Vales la 61enne ha optato per un look total denim, una delle tendenze che vedremo più spesso questo autunno. Il must have da avere nell'armadio è quello di jeans. Lei ha una certa predilezione per questo capo, con cui ha scelto anche di entrare in studio nella seconda puntata di Amici.

Maria De Filippi indossa jeans Coût De La Liberté e camicia History

Maria De Filippi ricicla il look

Maria De Filippi è un volto amatissimo della tv italiana. La conduttrice negli anni ha reso il suo stile più sofisticato, ma rimanendo fedele alle scelte più casual, soprattutto nello studio di Amici. Se a C'è Posta Per Te, infatti, è solita osare con tacchi vertiginosi e tubini, capi must del suo guardaroba, quando è con gli allievi della scuola punta su un abbigliamento più comodo e fresco.

Dopo il black&white della prima puntata (con sneakers griffate), è tornata all'amato denim. Nella seconda puntata ha riciclato un look già sfoggiato in tv: i jeans con le foglie, omaggio all'autunno, risalgono al 2022 e sono di Coût De La Liberté (da quasi 3000 euro). Ha completato l'outfit con camicia di jeans History, decorata con scritte, cuciture in vista e stampe: costa 255 euro.

Nel corso della puntata Maria De Filippi ha avuto modo di riabbracciare due ragazzi a cui vuole bene, che hanno iniziato proprio ad Amici: sono stati infatti ospiti della seconda puntata Irama e Angelina Mango, che ha presentato in studio il nuovo singolo Che t'o dico a fà.