Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales indossa i jeans con le foglie da quasi 3mila euro Maria De Filippi è stata la protagonista indiscussa della sesta puntata di Tu Sì Que Vales col suo look “di lusso”. Ha indossato degli originali jeans con le foglie ricamate, il cui prezzo è da capogiro.

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi è la regina indiscussa di Canale 5 e anche in questa stagione televisiva è tornata a intrattenere gli spettatori con i suoi programmi ormai diventati iconici. Lo scorso sabato è stata tra le protagoniste indiscusse della sesta puntata di Tu Sì Que Vales, il talent che va in onda ogni sabato sera. Il motivo? È riuscita a "fare concorrenza" a Belén Rodriguez in fatto di stile. Se da un lato l'argentina ha puntato sul total white con un completo dalla scollatura maxi, la conduttrice ha osato con un paio di jeans "di lusso". La loro particolarità? Sono decorati con delle foglie ricamate sul tessuto denim.

Il look glamour di Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales

Fino ad ora a Tu Sì Que Vales tutti gli occhi erano stati puntati su Belén Rodriguez, che puntata dopo puntata ha dimostrato di essere icona di bellezza e di sensualità tra cut-out e maxi spacchi. Durante l'appuntamento andato in onda sabato 22 ottobre è stata però Maria De Filippi ad attirare le attenzioni del pubblico. Da diversi anni ha rivoluzionato il suo stile dicendo addio ai tailleur rigorosi e ai completi formali, ad oggi sfoggia solo abiti griffati e glamour, dando prova di essere capace di mixare alla perfezione trend del momento, bon-ton e accessori di lusso. Sul palco di Canale 5 è infatti apparsa impeccabile in camicia glitterata sui toni dell'oro, jeans a zampa e tacchi a spillo.

Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales

Quanto costano i jeans di Maria De Filippi

La vera chicca dell'outfit è in assoluto il jeans, un modello a zampa d'elefante e a vita bassa firmato Coût De La Liberté. È leggermente scambiato sulle cosce ma la sua particolarità sono i ricami sui toni del beige e del marrone che decorano il tessuto denim dalle ginocchia agli orli.

Leggi anche Giulia Stabile con la collana orsetto a Tu Sì Que Vales: per la terza puntata sceglie il look di jeans

Jeans Coût De La Liberté

Cosa raffigurano? Delle foglie a punta stilizzate. Il prezzo del capo è tutt'altro che economico, sugli e-commerce di moda di lusso viene infatti venduto a 2.971 euro. La De Filippi ha poi completato il tutto con gli occhiali da sole tondi con la montatura gold e con dei décolleté col tacco a spillo, ormai diventati due "tratti distintivi" del suo stile.