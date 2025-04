video suggerito

Maria De Filippi ad Amici ricicla la camicia a pois da quasi mille euro Cosa ha indossato Maria De Filippi nella sesta puntata di Amici? Ha riciclato una delle sue camicie preferite: ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, 26 aprile 2025, va in onda la sesta puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ormai da anni dà spazio ai giovani artisti che si distinguono per bravura nel mondo del canto e della danza. Al di là delle performance spettacolari e dei pareri dei giudici, la grande protagonista del programma è la padrona di casa, che settimana dopo settimana riesce sempre a gestire in modo impeccabili le discussioni tra professori, gli imprevisti e le ansie dei concorrenti. Come da tradizione, inoltre, non rinuncia mai al suo stile glamour ed elegante, anche se per l'appuntamento di stasera ha pensato bene di riciclare un vecchio look: ecco dove avevamo già visto la camicia con i maxi pois gold.

Chi ha firmato la camicia a pois di Maria De Filippi

Maria De Filippi è la regina della tv italiana e al timone di Amici riesce sempre a distinguersi per stile. Se nelle prime puntate del talent aveva spaziato tra un serie di tailleur glamour e colorati, ora ha leggermente rivoluzionato il suo armadio. Niente più blazer, ora indossa la camicia "da sola". Per la sesta puntata, in particolare, ha voluto riciclare un capo che di certo in molti ricorderanno: una camicia di seta nera decorata all-over con dei maxi pois dorati a effetto metallizzato. Si tratta di una "chicca" firmata Saint Laurent, fa parte di una vecchia collezione maschile e può essere trovata sugli e-commerce di moda di lusso vintage al prezzo di 890 euro. Dove l'avevamo già vista? In una delle puntate pomeridiane di Amici andate in onda negli scorsi mesi.

Maria De Filippi in Saint Laurent

Il look di Maria De Filippi nella sesta puntata di Amici

Per completare il look della sesta puntata Maria De Filippi ha scelto un paio di pantaloni neri oversize, un modello palazzo dalla linea morbida a costine di velluto. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps di camoscio dark, mentre per quanto riguarda i gioielli, ha aggiunto una collana sottile con uno scintillante punto luce pendente. La conduttrice non ha rinunciato agli occhiali tondi e gold, ormai un tratto caratteristico del suo stile. Insomma, sebbene abbia dimostrato di essere la regina del riciclo, Maria De Filippi rimane un'icona glamour e iper sofisticata.

Il look della sesta puntata