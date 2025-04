video suggerito

Chi veste Maria De Filippi ad Amici e quanto costa l'abito salmone della terza puntata Colori accesi e linee pulite, Maria De Filippi per la terza puntata di Amici 2025 punta sull'eleganza di un completo dalla nuance intensa. Ecco chi ha firmato il look e quanto costa il completo.

Maria De Filippi nella terza puntata di Amici 2025

Mentre sul palco della terza puntata di Amici 2025 sfilano lunghi abiti svolazzanti con ruche turchesi, indosso a Elena D'Amario, e tubini scuri e aderenti, sfoggiati da Alessandra Amoroso che ha messo in mostra il pancione, Maria De Filippi punta sul colore e sull'eleganza semplice di un tailleur sartoriale.

Maria De Filippi in Simona Corsellini nella terza puntata di Amici 2025

La conduttrice del talent show di Canale5, per la puntata numero tre dell'edizione 2025, ha indossato un completo monocolore con blazer oversize in tonalità salmone, dai rever a lancia, bottone singolo e tasche triple sul davanti. Alla giacca ha abbinato pantaloni coordinati dalla linea a slim, con spacchi alla caviglia e pinces, e una canotta in seta bianca. L'abito è firmato Simona Corsellini, brand già scelto da De Filippi per condurre una puntata di C'è Posta Per Te, ed ha un costo che si aggira intorno ai 7oo euro, sul sito del marchio infatti un blazer simile è in vendita a 398 euro, mentre i pantaloni 292 euro.

Maria De Filippi con Alessandra Amoroso

Per completare l'outfit della prima serata De Filippi indossa una collana con punto luce di diamante, occhiali dalla montatura metallizzata esagonale e un paio di pump in suede color camoscio, dal tacco alto e sottile e dalla punta stretta.

Gli abiti di Maria De Filippi per Amici

Con il suo outfit vitaminico Maria De Filippi dà il via alla stagione primaverile in Tv, indossando un completo dal color salmone sgargiante, un colore molto amato dalla conduttrice che già in passato aveva sfoggiato completi color corallo o in tessuto rosa shocking. In una delle puntate pomeridiane di Amici era infatti apparsa con un tailler fucsia, mentre ha dato il via alla fase finale del talent con un completo color vinaccia dalle zip frontali di Isabelle Blanche.

Maria De Filippi con Amadeus

I colori preferiti di Maria De Filippi

A giudicare dai look scelti negli ultimi anni per le sue trasmissioni televisive, Maria De Filippi non ama le stampe, i disegni o le fantasie, i look preferiti della conduttrice sono quelli mono colore, con capi coordinati tra loro nelle stesse nuance. De Filippi alterna abiti dal colore sgargiante, come il tubino arancio firmato Victoria Beckham (modello molto amato che ha indossato diverse volta a C'è Posta Per te), ad abiti dalla tonalità più scura ma sempre luminosa, come l'abito blu elettrico in velluto firmato Forte_Forte e indossato per la scorsa puntata di Amici. Ora è il momento dei toni accesi del rosa, staremo a vedere cosa indosserà nelle prossime puntate del suo show.