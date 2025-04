video suggerito

Quanto costano i pantaloni di Maria De Filippi ad Amici 2025: look pasley di lusso per la quinta puntata Nella quinta puntata del serale di Amici, Maria De Filippi dice addio ai suoi amati tailleur per indossare un pantalone molto particolare dalla stampa paisley. Ecco quanto vale il look di lusso e chi ha firmato l'outfit della serata.

Sabato 19 aprile 2025, nella serata prima di Pasqua, Maria De Filippi conduce la quinta puntata di Amici, sul cui palco oltre ai concorrenti in gara si esibisce Giordana Angi, tornata nella scuola per presentare il nuovo singolo Strade. Come per ogni puntata, gli occhi del pubblico sono puntati ai look di conduttori e giudici. Elena D'amario, in particolare in questa edizione, sta stupendo con i suoi abiti vedo non vedo e con vistosi modelli animalier, mentre nella puntata numero 5 la ballerina e giudice appare in prima serata esibendo un inedito outfit minimal, con lungo abito accollato.

Anche Maria De Filippi nella nuova puntata di Amici sceglie di cambiare rotta e propone uno stile del tutto nuovo rispetto a quelli visti fin ora sullo stesso palco.

La conduttrice aveva dato il via al programma di Canale 5 con un tailleur color vinaccia, poi era stata la volta del velluto blu elettrico, mentre nella terza puntata aveva puntato su un colore inteso, presentando lo show con un completo color salmone. Infine, sabato scorso aveva detto addio ai look senza decori per sfoggiare un completo con cristalli e paillettes applicati sul blazer, una creazione di Isabelle Blanche.

In tutti i primi look Maria De Filippi aveva optato per tailleur e completi coordinati, ora invece spezza il fil rouge che aveva accomunato tutti i suoi outfit e stupisce il pubblico con un stile tutto nuovo. Adesso c'è spazio persino per le fantasie e la giacca sparisce per far posto a una morbida camicia in seta. Con il nuovo look da palco, De Filippi torna poi a un suo vecchio amore, Saint Laurent, lascia dunque in camerino i tailleur più economici per sfoggiare un outfit griffato di lusso che vale 3400 euro.

Il look di Maria De Filippi per la quinta puntata di Amici

L'outfit scelto da Maria De Filippi per la quinta puntata di Amici mescola una fantasia dal mood barocco con capi più essenziali e dal colore neutro. La conduttrice è apparsa sul palco del talent indossando una blusa Saint Laurent dal taglio ampio, in crêpe de chine di seta color panna, con colletto bowling dal doppio rever e bottoni rivestiti di seta. Il capo, che costa 1500 euro, è indossato in modo finto scomposto, con orlo irregolare inserito nei pantaloni solo nella parte anteriore. Questi ultimi, ancora firmati Saint Laurent, hanno una linea a palazzo, vita alta, sono realizzati in seta e costano 1900 euro.

Saint Laurent Spring/Summer 2025

A rendere unici i pantaloni da sera è la stampa paisley, ovvero quel celebre disegno intricato con motivi floreali incastrati tra loro e con forme a goccia, fantasia che in molti chiamano anche disegno cashmere. La stampa in questione è stata scelta dallo stilista Anthony Vaccarello, Direttore Creativo di Saint Laurent, come fil rouge dell'ultima collezione Primavera/Estate 2025 in cui, oltre a tailleur oversize in stile anni '80 abbinati a cravatte maschili, sono apparsi diversi look dal sapore etno chic, con morbide bluse, gonne hippie a balze e pantaloni paisley.