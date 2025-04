video suggerito

Il nude look di Elena D’Amario: quarto serale di Amici tra ricami e trasparenze Il talent show di Maria De Filippi è entrato nel vivo: siamo alle fasi finali. Per il quarto serale Elena D’Amario ha scelto un nude look trasparente. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena D'Amario

Maria De Filippi ha fatto un cambiamento importante, in questa 24esima edizione di Amici. C'è stato un rinnovamento nella giuria del talent show, che quest'anno vede tre membri nuovi: figurano nelle vesti di giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario. Quest'ultima vanta un rapporto longevo con la conduttrice e col programma stesso: è stata allieva, poi ballerina professionista e coreografa, infine per lei c'è la nuova avventura di quest'anno. Stavolta sta a lei osservare le performance degli allievi in gara, giudicarli, decretare chi dovrà giocarsi l'ambita finale. Puntata dopo puntata sta scegliendo look uno più trendy dell'altro.

Lo stile di Elena D'Amario ad Amici

Elena D'Amario è uno dei volti più amati del programma. Sono passati anni, dalla sua partecipazione come allieva: all'epoca era una giovane, ma promettente ballerina il cui talento non è passato inosservato. La partecipazione ad Amici le ha permesso di realizzare il suo sogno, di sviluppare una solida carriera da professionista nel mondo della danza. Parallelamente si è cimentata anche in altri ruoli, in altre vesti, dimostrandosi aperta alle novità e sempre sensibile all'arte e alla comunicazione, in ogni loro forma.

I tre giudici

Ha scritto un libro e ha recitato nella serie televisiva Che Dio ci aiuti. Il suo stile in questa avventura televisiva è trendy e colorato, fresco ma al tempo stesso ricercato nei dettagli. Ha debuttato in animalier, un abito dall'intramontabile fantasia leopardata. Poi è stata la volta del total black, con ombelico in vista. Infine nel terzo serate ha scelto un vestito con maxi spacco, cut-out sui fianchi e arricciature, in tinta pastello.

Elena D'Amario

Cosa ha indossato nel quarto serale di Amici

Per il quarto serale, la ballerina chiamata nelle vesti di giudice ha optato per un nude look. Dopo la fantasia decisa della prima puntata e il nero della seconda, ha virato verso qualcosa di più soft e delicato: così, dopo l'azzurro del terzo serate ha scelto qualcosa di impalpabile e trasparente. L'abito, lungo fino alle caviglie, presenta una trama di ricami su tutta la superficie ed è completamente trasparente, lasciando in vista l'intimo nude sottostante. Ha completato l'outfit con un paio di sandali neri, che al posto del tradizionale cinturino alle caviglie hanno invece una sorta di braccialetto metallico. Infine, ha aggiunto un paio di orecchini pendenti, per dare un tocco chic e femminile all'outfit. Ha fatto di nuovo centro.