video suggerito

Elena D’Amario in una nuvola di seta: quanto costa il vestito del terzo serale di Amici Presto scopriremo il nome del vincitore di questa edizione di “Amici”: dopo anni come ballerina nel programma, stavolta Elena D’Amario è giudice. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giusy Dente

56 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elena D'Amario nella terza puntata di Amici

La giuria è la grande novità di questa edizione di Amici. Maria De Filippi he scelto tre nomi, ciascuno con background e competenze diverse: ci sono Amadeus, Cristiano Malgioglio e Elena D'Amario. Per la ballerina è la prima volta in questo ruolo, benché non sia certo nuova nel programma. Proprio qui, in qualità di allieva, ha dato avvio alla sua carriera nel mondo della danza e nel talent ha continuato poi a lavorare come professionista. Insomma, quello studio per lei è casa. La nuova avventura nelle vesti di giudice in questa 24esima edizione del talent conferma la sua versatilità e il desiderio di aprirsi a esperienze artistiche sempre nuove e stimolanti.

Il look di Elena D'Amario nella terza puntata

La terza puntata di Amici di sabato 5 aprile vedrà sfidarsi come di consueto le tre squadre, guidate dai rispettivi coach: Zerbi-Celentano, Pettinelli-Lettieri, Cuccarini-Emanuel Lo. I giudici avranno un ruolo fondamentale, per decretare chi dovrà contendersi la permanenza nel programma e chi dovrà abbandonarlo, rinunciando per sempre alla finale e alla possibile vittoria.

Elena D'Amario in Zimmermann

Nel 2010 accadde qualcosa di unico nelle fasi finali. Arrivato al serale, Enrico Nigiotti decise di abbandonare la gara per garantire la permanenza all'allora fidanzata Elena D'Amario, anche lei concorrente, così da consentirle di andare avanti nella competizione. La ballerina non vinse quell'edizione, la nona, ma sin dall'inizio riuscì a imporsi col suo talento, sviluppando una solida carriera. Il pubblico ha continuato a supportare il suo sogno fino a oggi, dimostrandole sempre affetto e stima.

Elena D'Amario in Zimmermann

Messa momentaneamente in pausa l'avventura nella compagnia di David Parsons si sta ora dedicando al programma di Maria de Filippi dove tutto è iniziato, come giudice. Dopo il look animalier della prima puntata del serale e il tailleur total black della seconda, per la terza ha optato per qualcosa di molto diverso, un look più etereo e romantico, quasi sognante: la versione moderna di una principessa delle fiabe.

Abito Zimmermann

È una creazione firmata Zimmermann, vista sulla passerella Primavera/Estate 2025: è il vestito Illuminate, un abito lungo in organza di seta con dettagli annodati, aperture laterali e posteriori, bordi a balze e arricciature su tutto il perimetro. Il colore è un delicatissimo celeste con dettagli floreali in semitrasparenza sulla gonna. Costa 4150 euro sul sito ufficiale. Lo ha abbinato a un paio di semplici ed eleganti décolleté nude e Silla, illuminando il viso con un paio di orecchini pendenti d'oro. La ballerina è un'icona di stile mai banale, capace sempre di stupire e ammaliare coi suoi outfit.