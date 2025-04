video suggerito

Amici 2025, Maria De Filippi dice addio allo stile minimal: quanto costa l'abito con cristalli e paillettes Addio al colore e soprattutto addio ai completi senza decori: per la quarta puntata di Amici 2025, Maria De Filippi punta sul glam indossando un abito con decori di paillettes e cristalli. Ecco chi ha firmato il look e quanto costa il tailleur total black.

Sabato 12 aprile va in onda su Canale5 la quarta puntata di Amici di Maria De Filippi. Ospiti della serata sono Franco126 e soprattutto Sangiovanni, ex concorrente del talent show di Mediaset che torna sulla scena musicale dopo un pausa per presentare il suo nuovo singolo Luci allo xeno. Sul palco, insieme alla conduttrice, agli ospiti e ai cantanti e ballerini della scuola ancora in gara, ci sono i giudici Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D'amario, apparsa con un nude look e abito trasparente vedo non vedo dal ricamo argentato.

Nuovo stile per Maria De Filippi ad Amici 2025

Per la quarta puntata di Amici Maria De Filippi lascia in camerino i completi dal colore sgargiante e punta su un completo scuro, illuminato da decori sparkling. Raramente De Filippi indossa abiti con fantasie o decori lucenti, sia ad Amici che nelle altre sue trasmissione adotta quasi sempre uno stile essenziale, dove i dettagli vistosi sono ridotti all'osso e in cui gli abiti hanno linee basic e i completi sono monocolore.

Il look di Maria De Filippi per la quarta puntata di Amici

Nella precedente puntata l'abbiamo vista sul palco con un completo dalla tonalità luminosa, un tailleur color salmone firmato Simona Corsellini, mentre ancora prima aveva puntato su un inteso blu elettrico scelto per il look con blazer e pantaloni in velluto. Ora è il momento del total black ma è anche il momento per fare spazio nell'outfit a dettagli glamour e luminosi. Addio dunque ai completi essenziali, adesso Maria De Filippi punta su accenti sparkling per illuminare il palco di Amici.

Maria De Filippi in Isabelle Blanche

Chi ha firmato l'abito di Maria De FIlippi

Il look della quarta serata è composto da un tailleur pantaloni nero, con blazer oversize e pants palazzo dalla linea morbida, indossato su una canotta in seta color panna. Il dettaglio originale del completo sono le incrostazioni, realizzate con cristalli e macro paillettes, applicate in maniera asimmetrica sulla giacca. Il look è firmato Isabelle Blanche, marchio francese di cui Maria De Filippi aveva già sfoggiato una particolare creazione, con capi color vinaccia impreziositi da zip argentate bene in vista, durante la prima puntata di Amici.

Blazer Isabelle Blanche

A differenze dei tailleur Giorgio Armani, dei completi McQueen e dei tubini Dior, che solitamente Maria De Filippi indossa in televisione (soprattutto a C'è Posta Per Te), questo completo ha un costo più contenuto, la giacca è infatti venduta a 335 euro, mentre i pantaloni sono in vendita a 169 euro. Per completare l'outfit da prima serata la conduttrice abbina un paio di décolleté in suede nero con tacco alto e indossa il pendente con diamante a goccia che indossa in ogni occasione.