La trasformazione di Sangiovanni: dopo la pausa torna alla musica con il nuovo look da gentleman Sangiovanni è tornato a fare musica, lo ha annunciato sui social anticipando l'uscita del nuovo singolo intitolato Luci allo xeno. In quanti hanno notato che ha cambiato stile?

A cura di Valeria Paglionico

Sangiovanni è tornato a fare musica: il prossimo 9 aprile sarà fuori con un nuovo singolo intitolato Luci allo xeno (disponibile in radio a partire dall'11 aprile). Era da oltre un anno che il cantante si era allontanato dal mondo dello spettacolo, per la precisione da quando dopo Sanremo 2024 aveva sentito la necessità di prendersi della sua salute mentale, ma ora sembra essersi lasciato il momento difficile alle spalle. La scorsa settimana era ricomparso a sorpresa sui social ed era stato proprio lì che aveva preannunciato di aver ripreso a lavorare. Solo oggi, però, ha fatto il grande annuncio che ha lasciato di stucco i fan: in quanti hanno notato il suo stile tutto nuovo?

Il nuovo look di Sangiovanni

Luci allo xeno è la canzone che segna il ritorno di Sangiovanni nel mondo della musica: è stata lui stesso a scriverla e sembra essere autobiografica, visto che racconta del conflitto interiore di chi si muove tra smarrimento e ricerca di una guida. Ad accompagnare il lancio della hit non poteva mancare un servizio fotografico esclusivo, nel quale il cantante ha detto addio al suo "vecchio sé", anche quando si parla di stile. Ha lasciato nell'armadio i jeans oversize, gli abiti genderless e i cappellini di lana, ora punta tutto sull'eleganza senza tempo (anche se con qualche dettaglio glamour. Ha indossato un completo classico a stampa Principe di Galles sui toni del marrone e lo ha abbinato a una camicia bianca portata col colletto abbottonato.

Sangiovanni col completo elegante

Sangiovanni torna ai capelli lunghi e messy

Per completare il look della cover del nuovo singolo Sangiovanni ha scelto un paio di occhiali da sole scuri, trasformandoli in una sorta di frontino. A fare la differenza è stata l'acconciatura: se durante le ultime apparizioni pubbliche a Sanremo 2024 portava la chioma rasata, ora è tornato "alle origini". Così come agli esordi ad Amici di Maria De Filippi (dove si classificò secondo dopo l'ex fidanzata Giulia Stabile), oggi sfoggia i capelli lunghi e spettinati. Il caschetto messy tornerà a essere il suo "tratto distintivo"? L'unica cosa certa al momento è che sono centinaia i fan che non vedono l'ora di ascoltare la nuova hit (e di rivederlo in concerto).

