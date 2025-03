video suggerito

Il ritorno di Sangiovanni sui social: jeans oversize e cappello di lana per il video col cane Tyler Sangiovanni è tornato sui social dopo il lungo periodo di pausa che si è concesso per prendersi cura della sua salute mentale. Cosa ha indossato nel video realizzato in compagnia del suo cane? Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sangiovanni è tornato sui social dopo il lungo periodo di pausa che si è concesso per prendersi cura della sua salute mentale. Tra la rottura con Giulia Stabile, i continui impegni professionali e i riflettori sempre accesi sulla sua vita lavorativa e privata, ha sentito la necessità di staccare la spina e dedicarsi a se stesso (proprio come fatto anche da Angelina Mango di recente). È dallo scorso anno che ha deciso di abbandonare il mondo dello spettacolo, per la precisione da quando ha partecipato a Sanremo 2024 col brano Finiscimi, e da allora non ha praticamente dato più sue notizie pubblicamente. Ora, però, le cose sono cambiate: ha rotto il silenzio, rassicurando i fan con un video in cui ha spiegato di essere tornato in studio a fare musica. Cosa ha indossato per questo gran ritorno su Instagram?

Sangiovanni torna sui social col suo Rottweiler

Era il 2021 quando Sangiovanni si classificò al secondo posto di Amici di Maria De Filippi (la vittoria andò all'allora fidanzata Giulia Stabile) e da quel momento in poi dominò le classifiche nazionali, trasformando ogni sua hit in un tormentone. Lo scorso anno, però, ha cominciato a sentire il peso dell'eccessivo stress legato alla professione e ha deciso di fermarsi, annunciando lo stop sui social. Ora è finalmente tornato a rassicurare i fan con un video postato su Instagram, nel quale, in compagnia del suo cane, il Rottweiler Tyler, ha annunciato di aver ripreso a scrivere, cantare e dedicarsi alla musica. Ha poi ringraziato tutti coloro che gli sono stati vicino in questi mesi, sottolineando che non vede l'ora di incontrare di nuovo i fan.

Il look causal e oversize di Sangiovanni

Per il gran ritorno sui social Sangiovanni non ha rinunciato allo stile casual e trendy che da sempre lo contraddistingue. Sul palco di Amici aveva spaziato tra abiti oversize e genderless, rendendo i suoi look super riconoscibili grazie ad alcuni accessori must, dai cappellini di lana ai jeans da rapper, fino ad arrivare allo smalto sulle unghie. Ora, nonostante il tempo trascorso lontano dai media, è rimasto fedele a se stesso, lasciandosi immortalare in jeans over e polo bianca a maniche lunghe firmata Adidas. Per completare il tutto ha scelto l'immancabile cappellino di lana che ha coperto i capelli lunghi e ha rinunciato alle scarpe, lasciando i calzettoni bianchi in vista. In quanti non vedono l'ora di tornare ad ammirare Sangio sul palco?