Sangiovanni torna a parlare della sua salute: "Sto molto meglio, sono tornato in studio a cantare" Come sta Sangiovanni? A rispondere è lo stesso cantante che su Instagram pubblica un video col suo cane Tyler per raccontare ai fan di essere tornato in studio.

A cura di Redazione Music

Sangiovanni col cane, Tyler

Sangiovanni torna sui social per parlare delle sue condizioni di salute e annunciare di star meglio. Il cantante lo fa dopo un lungo periodo di pausa e racconta di essere tornato anche in studio a lavorare su nuova musica. L'ex Amici si era preso una pausa dopo il Festival di Sanremo del 2024 – partecipò con la canzone Finiscimi -, quando a causa di uno stress troppo forte annunciò il bisogno di fermarsi: "Non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo. A volte bisogna avere il coraggio di fermarsi e sono qui per condividere con voi che ho deciso di farlo" aveva scritto poco dopo la fine del Festival, rinunciando anche al concerto previsti pochi mesi dopo al Forum di Milano, e specificò "Voglio precisare che non sto mollando, credo tanto nella mia musica e in questo progetto ma allo stesso tempo non ho le energie fisiche e mentali in questo momento per portarlo avanti".

Il ritorno di Sangiovanni

Sangiovanni è tornato a raccontarsi ai suoi fan con un video su Instagram girato assieme al suo cane, Tyler, un Rottweiler di poco più di un anno: "Non so da dove iniziare: ciao raga, come state? Io bene, sono contento di fare questo video per dirvelo, sto molto meglio, sono tornato in studio a scrivere, a cantare, anche con lui (il cane, ndr)" ha detto il cantante diventato popolare con canzoni come Malibù, Farfalle, Lady. A quel punto il cantante ha voluto ringraziare tutte le persone che gli sono state vicine in questi mesi, dai fan alle persone del mondo dello Spettacolo che gli hanno scritto o dedicato un pensiero.

Il ringraziamento del cantante ai fan e ai colleghi

"Che dire: voglio ringraziarvi per il supporto che mi avete dato in tutto questo tempo, tutto l'affetto che ho ricevuto veramente è stato bellissimo e spero di ricambiarlo presto, spero di vedervi, mi mancate veramente tanto – ha continuato il cantante -. Grazie anche agli artisti alle persone dello Spettacolo, a tutte le persone che mi hanno aiutato in questo periodo anche solo con un messaggio. Voglio ringraziarvi davvero tanto perché per me ha significato molto. Siamo pronti, direi, per tornare a fare nuova musica, a divertirci insieme, a stare bene insieme, ci vediamo presto, vi mando un abbraccio e un bacio grandissimo".

Il messaggio per il concerto al Forum di Assago a Milano

Pochi mesi fa, Sangiovanni tornò a parlare al pubblico con un lungo post pubblicato in occasione di quella che avrebbe dovuto essere la sua data al Mediolanum Forum di Milano: "Oggi ci sarebbe stato il nostro concerto al Forum. E’ da qualche giorno che penso a come sarebbe stato, a voi lì insieme a me, a cantare i pezzi nuovi (quelli che non sono mai usciti). Il percorso che ho intrapreso mesi fa mi ha portato a ripensare al mio lavoro e alla mia passione, e mi piacerebbe tornare a fare qualcosa" raccontando poi le difficoltà di entrare in studio: "Ho fatto fatica ad andare in studio e a dedicarmi alla musica durante questo periodo, anzi avevo bisogno di starci lontano. Poi a fine agosto sono andato in studio ed è stato davvero bello. Senza pressioni, solo per il puro piacere di fare musica. Erano anni che non mi accadeva questo".