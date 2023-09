Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in total denim: il tailleur da avere è di jeans Maria De Filippi è tornata a intrattenere il pubblico del sabato sera di Canale 5 con una nuova edizione di Tu Sì Que Vales: ecco il look total denim che ha sfoggiato nella seconda puntata.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales è tornato a intrattenere il pubblico di Canale 5, la scorsa settimana è partita una nuova edizione e sono stati moltissimi gli artisti arrivati sul palco per mettere in mostra il loro originale talento. La più grande novità di quest'anno è Luciana Littizzetto che ha preso il posto dell'ex giudice Teo Mammucari ma la cosa che in pochi immaginavano è che a sostituire Belén Rodriguez sarebbe stata Giulia Stabile (che lo scorso anno aveva solo affiancato la conduttrice insieme agli immancabili Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni). A riconfermarsi un "punto fermo" della trasmissione è in assoluto Maria De Filippi: ecco cosa ha indossato per la seconda puntata di sabato 30 settembre.

Il look total denim di Maria De Filippi

Maria De Filippi è tornata sul palco di Canale 5, lo ha fatto per una nuova puntata di Tu Sì Que Vales, in occasione della quale ha ancora una volta rivelato il suo animo glamour. Ha seguito la mania più gettonata del momento, quella del total denim, con un adorabile tailleur di jeans caratterizzato da giacca monopetto e pantaloni a zampa coordinati. Per completare il tutto ha optato per un semplice top in seta bianca con lo scollo a V. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione un paio di pumps nere, e gli immancabili occhiali da vista tondi con la montatura sottile e gold.

La seconda puntata di Tu Sì Que Vales

Lo stile di Maria De Filippi in tv

È ormai da diversi anni che Maria De Filippi ha rivoluzionato il suo stile per le apparizioni in tv: ha ormai detto addio ai completi formali e rigorosi, puntando tutto su look all'insegna del glamour e dei trend di stagione. Per dare il via a una nuova stagione televisiva ha mixato scelte casual ed eleganti, strizzando sempre l'occhio alle mode del momento. Se per la prima puntata pomeridiana di Amici ha scelto la semplicità del black&white (ma con le sneakers griffate), per gli appuntamenti serali con Tu Sì Que Vales sta sfoggiando sempre i tailleur. Certo, tra effetto color block e total denim è riuscita a "smorzare" la serietà del classico completo giacca e pantaloni, ma è chiaro che vuole mantenere ben netta la differenza tra "stile pomeridiano" e "stile serale".