Maria De Filippi col tailleur giallo porta la primavera a Amici: le sneakers costano quasi 1000 euro Outfit giallo per Maria De Filippi ad Amici: niente tacchi per la conduttrice, che ha preferito abbinare al tailleur delle comode scarpe griffate.

A cura di Giusy Dente

La regina della televisione italiana Maria De Filippi è al momento in palinsesto con ben due programmi. Il sabato è lei a dominare gli ascolti con C'è posta per te, che tiene incollate le famiglie allo schermo con le sue storie toccanti. La domenica è invece la volta di Amici, un talent show a cui è molto affezionata, che ha dato avvio alla carriera di tanti giovani talenti e che lei conduce sin dalla prima edizione, nel 2001. Da allora lo stile della conduttrice si è evoluto assieme a lei.

Lo stile di Maria De Filippi

In questi anni Maria De Filippi ha costruito una carriera solida e piena di successi: il suo nome è collegato a programmi che hanno fatto la storia della televisione. Nel tempo ha subito un'evoluzione di stile che non è passata inosservata a fan e telespettatori. Sicuramente il suo oggi è lo stile di una donna che, con l'abbigliamento, riflette anche il suo modo di condurre.

Ha un modo di vestire curato e formale, minimal e pulito, essenziale e senza troppi fronzoli, ma al tempo stesso di carattere e con note di colore anche sgargianti. Niente scollature o spacchi per lei che preferisce tailleur, blazer, bluse, gonne a trapezio. Immancabili i tocchi preziosi, dai gioielli agli occhiali sempre diversi. I suoi brand del cuore sono Alexander McQueen e Louis Vuitton.

I look di Maria De Filippi ad Amici

Tailleur e sneakers: è la combo preferita di Maria De Filippi, che alla conduzione ad Amici ama look comodi, freschi, giovanili, ma comunque adeguati al contesto e senza eccessi. Dopo il completo rosa confetto è la volta di quello giallo, della puntata in onda domenica 19 febbraio, che avvicina sempre più gli allievi al serale. Il pubblico troverà nelle vesti di giudici Sangiovanni, Peppe Vessicchio, Mr. Rain per il Canto, Kledi ed Eleonora Abbagnato per il Ballo.

in foto: blazer Alexander McQueen

Maria De Filippi con le sneakers di lusso

Maria De Filippi ha puntato nuovamente sulla Maison che c'è quasi sempre dietro i suoi outfit, Alexander McQueen. Ha abbinato un blazer monopetto con revers a lancia e due tasche a filetto e bottone centrale a un paio di pantaloni sartoriali. Ha completato l'outfit dal tono primaverile con un tocco sportivo. Niente tacchi per la conduttrice, che è invece una fan delle sneakers sportive.

in foto: sneakers Louis Vuitton

Ha puntato su un modello firmato Louis Vuitton. La sneaker Run 55 è caratterizzata da tonalità di colori vivaci, impreziosita da tessuto con trama a rete. Risultano ben evidenti i simboli iconici della Maison, tra cui l'intramontabile firma Louis Vuitton sul lato e sui lacci. Sono calzature da 950 euro, che possiede anche in un'altra nuance. Il look domenicale della conduttrice è il mix perfetto di eleganza e informalità, per risultare chic senza rinunciare alla comodità.