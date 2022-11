Maria De Filippi, mai senza scarpe col tacco: l’unica eccezione sono le sneakers di lusso Nei look di Maria De Filippi non mancano mai scarpe col tacco alto a spillo. L’unica eccezione sono le sneakers griffate: le ultime sfoggiate costano quasi 1000 euro.

A cura di Giusy Dente

Maria De Filippi ad Amici 2022

È la regina della televisione italiana, con all'attivo un elenco sconfinato di programmi di successo, sia in qualità di conduttrice che di produttrice. Da Uomini e Donne ad Amici, da C'è posta per te a Temptation Island, è certamente una professionista stimata e apprezzata, che gode di un incondizionato affetto da parte del pubblico. Maria De Filippi tiene compagnia ai telespettatori italiani da ormai trent'anni, un lungo periodo in cui con lei si è evoluto anche lo stile.

Maria De Filippi, sì alla sobrietà no agli eccessi

Maria De Filippi nelle apparizioni televisive punta a uno stile che riflette molto del suo carattere e del suo modo di condurre. La 60enne ha un guardaroba pulito ed essenziale, colorato sì ma senza dettagli appariscenti. Non ama gli eccessi e raramente ha sfoggiato scollature o spacchi, puntando piuttosto su una chiave minimal, senza per questo rinunciare a essere chic. Tubini aderenti e gonne a trapezio sono i capi preferiti, assieme ovviamente ai tailleur, che completa con bluse trasparenti. Sono come sempre gli accessori a fare la differenza: la conduttrice cambia spesso montatura degli occhiali e non rinuncia mai ai gioielli preziosi, dai bracciali Cartier agli orologi Rolex.

Maria De Filippi a Tu Si Que Vales 2022

Le scarpe preferite di Maria De Filippi

Se c'è una costante nei look chic di Maria De Filippi, sono sicuramente le scarpe col tacco. Il suo modello preferito sono le eleganti e femminili décolleté, sempre perfettamente abbinate all'outfit: colorate, nude o total black, lucide o in velluto, ma sempre con tacco a spillo. Un brand a cui si affida molto spesso è Gianvito Rossi, che ha firmato anche le scarpe con cui ha chiuso l'ultima stagione di C'è posta per te. Ma le indossa spessissimo anche in tutti gli altri suoi programmi: le pump in suede, il modello più classico, costano 550 euro.

Maria De Filippi a Tu Si Que Vales 2022

Sneakers di lusso, un'eccezione alla regola

La sola eccezione alla regola, per Maria De Filippi, sono le sneakers di lusso, le uniche con cui sostituisce in rarissime occasioni le amate scarpe col tacco. Sia ad Amici che a Tu Sì Que Vales, la conduttrice ha sfoggiato lo stesso paio di scarpe, abbinandole a un tailleur: fucsia nella scuola, rosa cipria nella finale del talent show. Per l'ultima puntata ha scelto una Maison che ama particolarmente: una giacca con orlo asimmetrico di Alexander McQueen da 1690 euro.

in foto: scarpe Louis Vuitton

L'ha abbinata a pantaloni a sigaretta dello stesso colore e Sneaker Run 55 firmate Louis Vuitton. Sul sito ufficiale della Casa di moda costano 915 euro. Sono caratterizzate da finiture in tela Monogram, iconico logo LV Circle sulla linguetta, fiore Monogram e firma sulle stringhe, comoda suola rialzata in gomma perfetta per assorbire gli urti. Anche con le sneakers ai piedi, Maria De Filippi ha trovato la soluzione perfetta per completare i suoi look con sobrietà e personalità.