C’è Posta per Te, l’ultima puntata: Maria De Filippi chiude la stagione con l’abito bicolor Sabato 12 marzo va in onda la puntata conclusiva di C’è Posta per Te e per l’occasione Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere regina di stile. Per il gran finale ha infatti sfoggiato un look bicolor dall’animo bon-ton.

A cura di Valeria Paglionico

Torna l'appuntamento settimanale con C'è Posta per Te, il programma di Maria De Filippi che ogni sabato intrattiene il pubblico di Canale 5 con le sue storie strappalacrime e con i suoi sketch divertenti. Questa del 12 marzo è l'ultima puntata del people show e tra gli ospiti speciali la padrona di casa ha voluto una sua "vecchia conoscenza": Emma Marrone, che per l'occasione è diventata protagonista di una sorpresa speciale. Sul palco le due si sono sfidate a colpi di stile, dando prova di essere due icone fashion glamour e chic: ecco i dettagli dei loro look.

Maria De Filippi in nero e rosso sul palco

Come succede ogni anno, anche in questo 2022 Maria De Filippi è stata la protagonista indiscussa della nuova edizione di C'è Posta per te. Sul palco ha dimostrato ancora una volta di avere stile da vendere, ha spaziato tra abiti dai dettagli romantici e look griffati dall'animo bon-ton, dando prova di essersi ormai lasciata alle spalle lo stile rigoroso e formale degli esordi. Per la puntata conclusiva dello show ha deciso di puntare su un outfit bicolor dall'animo bon-ton in nero e rosso. Ha indossato un abito al ginocchio con le maniche corte, il girocollo e un'adorabile gonna a ruota in total red.

Occhiali gold e tacchi alti: gli accessori preferiti di Maria De Filippi

Maria De Filippi non può essere considerata più solo la "signora della tv", è ormai una vera e propria regina di stile: sofisticata, elegante, glamour, mai eccessiva o fuori luogo. Quali sono i dettagli che hanno contribuito a rendere i suoi look senza tempo? Gli accessori da cui non si separa mai. Anche nell'ultima puntata ha completato il look bicolor con due accessori must, ovvero gli occhiali da vista tondi e gold di Kyme e i décolleté neri col tacco di Gianvito Rossi. Per quanto riguarda i capelli, invece, è rimasta fedele alla piega che sfoggia ormai da anni: leggermente ondulata e con la fila laterale. Ora che tornerà in tv con la nuova edizione di Amici continuerà a essere così fashion?