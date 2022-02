Maria De Filippi a C’è Posta per Te: il look total black nasconde un dettaglio romantico Maria De Filippi è la regina del sabato sera di Canale 5: è tornata in tv con una nuova edizione di C’è Posta per te e settimana dopo settimana dà sempre il meglio di lei in fatto di stile. Per l’appuntamento del 19 febbraio ha puntato sul total black, scegliendo un abito che nasconde un dettaglio romantico.

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi è tornata in tv con una nuova edizione di C'è Posta per Te e ancora una volta ha dimostrato di essere la regina del sabato sera di Canale 5. Ogni settimana torna a commuovere gli spettatori con le storie strappalacrime raccontate sul palco, il tutto senza rinunciare allo stile glamour che da anni la contraddistingue. La conduttrice ha ormai detto addio ai tailleur rigorosi e ai look formali degli esordi, ora non riesce a fare a meno dei tacchi a spillo e degli abiti griffati: ecco cosa ha indossato per la puntata del 19 febbraio, quella in cui ha ospitato in studio Lorenzo Insigne e la coppia di comici Pio e Amedeo.

Maria De Filippi indossa l'abito col cuore

A C'è Posta per Te Maria De Filippi non ha mai amato osare troppo con colori e look sopra le righe, solitamente ha sempre preferito l'eleganza senza tempo del nero, arricchendo il tutto con dettagli scintillanti o di velluto. Fatta eccezione per un tailleur rosso sfoggiato in una vecchia puntata "quasi" primaverile, è rimasta fedele al total black. Anche durante l'appuntamento del 19 febbraio non ha deluso le aspettative dei fan e ha indossato un abito total black con un dettaglio romantico. Si tratta di un modello a girocollo e senza maniche firmato Louis Vuitton, con la gonna al ginocchio con le balze e un cuore rosso ricamato sul petto.

Maria De Filippi in total black a C’è Posta per Te

I tacchi a spillo di Maria De Filippi

Maria De Filippi ha poi completato l'outfit da prima serata con due accessori che sono diventati il suo "marchio di fabbrica": occhiali da vista e tacchi a spillo. La montatura è sempre la stessa, ovvero tonda e gold firmata Kyme, mentre le scarpe sono dei décolleté di camoscio nero di Gianvito Rossi. La conduttrice ha poi aggiunto un paio di occhiali da sole scuri da diva nel corso della puntata, rendendo decisamente più rock il total look. Tenuto i capelli sciolti e leggermente mossi come al solito, rimanendo fedele al caschetto che tanto ama. Insomma, la De Filippi mixa alla perfezione glamour ed eleganza senza tempo e il risultato è sempre impeccabile.