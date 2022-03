Maria De Filippi, look di lusso a C’è Posta per Te: l’abito costa quasi 3mila euro Maria De Filippi ha dimostrato ancora una volta di essere icona fashion super elegante. Per la puntata di C’è Posta per Te del 5 marzo ha sfoggiato un abito in tweed con dei dettagli lurex e borchiati, mixando stile bon-ton e rock.

A cura di Valeria Paglionico

C'è Posta per Te è il programma che da anni intrattiene il pubblico di Canale 5 il sabato sera e, nonostante la sua longevità, continua a ottenere sempre un incredibile successo. Al di là degli ospiti speciali che calcano l'ambito palco ogni settimana, la protagonista indiscussa è la "padrona di casa" Maria De Filippi. In occasione della puntata del 5 marzo, quella in cui è stata raggiunta in studio da Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini e Antonino Cannavacciuolo, la conduttrice puntato su un insolito look che mixa stile rock e bon-ton. Ecco chi ha firmato l'abito, le scarpe e gli occhiali da vista della signora De Filippi.

Chi ha firmato l'abito grigio di Maria De Filippi

Nella puntata di C'è Posta per Te del 5 marzo Maria De Filippi ha scelto ancora una volta l'eleganza della Maison Louis Vuitton. Dopo l'abito col cuore firmato dalla nota griffe francese, questa volta ha scelto il vestito skater, un modello in tweed in misto lana e cachemire, con la gonna a balze, le maniche corte e un taglio iper femminile. A contraddistinguerlo, dei dettagli in lurex all-over e degli elementi borchiati, capaci di aggiungere un tocco raffinato e contemporaneo al total outfit. Quanto costa il capo? Sul sito ufficiale del marchio viene venduto a 2.900 euro.

Abito Louis Vuitton

Maria De Filippi a C'è Posta per Te con tacchi e occhiali gold

Maria De Filippi ha ormai detto addio ai look formali e rigorosi dei suoi esordi e a ogni apparizione televisiva è più glamour che mai. L'accessorio a cui non riesce più a rinunciare? I vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione i décolleté neri di Gianvito Rossi che ha sfoggiato anche a C'è Posta per te. Immancabili, inoltre, anche gli occhiali da vista con la montatura gold firmati Kyme e l'acconciatura con i capelli sciolti e mossi. Insomma, la De Filippi non ne sbaglia una in fatto di stile e sul palco è sempre elegantissima, anche quando aggiunge qualche dettaglio rock al look.