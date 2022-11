Maria De Filippi ad Amici con le sneakers di lusso: il look della domenica vale più di 3000 euro Look rosa cipria per Maria De Filippi ad Amici: la conduttrice ha rinunciato ai tacchi, abbinando al tailleur rosa cipria le scarpe da ginnastica griffate.

A cura di Giusy Dente

Nuova puntata di Amici, nuove emozioni da regalare al pubblico. Il talent show è giunto alla sua sua 22esima edizione e come sempre al timone c'è anche quest'anno Maria De Filippi. La conduttrice in questi anni ha avuto modo di veder nascere tante stelle del panorama dello spettacolo. Hanno mosso i primi passi nella sua scuola cantanti e ballerini che hanno costruito una solida carriera, una volta terminata l'esperienza ad Amici: la ballerina Elena D'Amario (entrata alla Parsons Dance), Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Irama. Proprio quest'ultimo è l'ospite speciale della puntata di domenica 27 novembre, l'undicesima.

I look di Maria De Filippi ad Amici

Maria De Filippi ha all'attivo una lunga serie di programmi di successo. Dagli esordi in tv, trent'anni fa, a oggi il suo stile è molto cambiato e negli anni ha dimostrato una certa passione per la moda. Oggi la conduttrice ha un guardaroba sobrio ma rigoroso, chic ed elegante nella sua semplicità. C'è posta per te, Tu sì Que Vales, Amici: non si smentisce mai e riesce a catturare l'attenzione senza mai eccedere, senza strafare, senza osare con dettagli appariscenti.

La 60enne ama i tubini, le bluse, le gonne a trapezio, i gilet (indossato per il debutto ad Amici lo scorso marzo) ma soprattutto i tailleur. È solita sia abbinarli a sofisticate décolleté col tacco alto che renderli casual con un paio di sneakers: ovviamente griffate e di lusso. Nella puntata numero 11 di amici del 29 novembre ha puntato proprio sull'abbinamento tailleur-sneakers.

Maria De Filippi in rosa

Nella puntata numero 11 di Amici del 27 novembre 2022 Maria De Filippi ha puntato su un colore ricorrente nei suoi outfit, in diverse sfumature: il rosa. Il look è firmato Alexander McQueen, uno dei suoi marchi del cuore. La giacca monopetto presenta orlo asimmetrico, revers a lancia e chiusura con un unico bottone. Sul sito ufficiale della Maison costa 1690 euro.

in foto: giacca Alexander McQueen

L'ha abbinata a un paio di pantaloni dello stesso brand (uno dei suoi preferiti) e dello stesso colore. Un modello a sigaretta simile costa sul sito ufficiale 690 euro. Per completare il look ha scelto le amate sneakers. Sono tra le più iconiche calzature di Louis Vuitton, inconfondibili per il loro design futuristico con suola oversize.

in foto: sneaker Louis Vuitton

Sono ulteriormente impreziosite dall'applicazione con iniziali LV sulla linguetta e dall'asola posteriore in tela Monogram. Sul sito ufficiale della Casa di moda, le sneakers LV Archlight costano 790 euro. Il valore totale del look della conduttrice è dunque di circa 3170 euro.