Maria De Filippi, il debutto ad Amici 2022 è in nero (ma col gilet di paillettes) Maria De Filippi ha dato il via a una nuova edizione del serale di Amici e per l’occasione ha scelto un look sobrio ma glamour. Sul palco del talent è apparsa in nero ma con un accessorio super scintillante.

A cura di Valeria Paglionico

Maria De Filippi continua a essere la regina del sabato sera di Canale 5: dopo aver chiuso la scorsa settimana la nuova edizione di C'è Posta per Te (con tanto di look bicolor), continua a essere ogni settimana in tv ma questa volta con Amici di Maria De Filippi. Sabato 19 marzo ha dato il via a una nuova stagione del serale: ha fatto così partire l'ultima fase del talent show, sul cui palco tra qualche settimana si scoprirà "l'erede" di Giulia Stabile. Cosa ha indossato per il debutto? Ha preferito non osare in fatto di colori ma, nonostante ciò, non sono mancati i dettagli scintillanti che sono riusciti a catalizzare l'attenzione del pubblico.

Il primo look di Maria De Filippi ad Amici 2022

Per la prima puntata di Amici di Maria De Filippi la padrona di casa ha deciso di non osare troppo con i colori, anche se nel suo look non sono mancati i dettagli all'insegna del glamour. Si è presentata in studio in un sobrio total black con una camicia con le maniche lunghe portate scorciate e tenuta sbottonata fino al décolleté. Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un gilet sempre nero ma ricoperto di micro paillettes scintillanti, così da aggiungere un tocco esuberante all'outfit monocromatico.

Maria De Filippi, chi firma i suoi occhiali gold

Dopo aver spopolato con i suoi look bon-ton a C'è Posta per Te, dall'abito dal dettaglio romantico a quello grigio scintillante, ora Maria De Filippi preferisce uno stile decisamente più rock, dunque più adeguato al mood dello show dedicato ai giovani talenti. L'accessorio a cui non rinuncia mai? Gli occhiali da vista. Se negli anni scorsi non si separava mai dalla montatura total black, da qualche tempo a questa parte ha cambiato registro ed è passata a un modello tondo e total gold firmato Kyme. Così facendo ha riscoperto il lato glamour degli occhiali, rendendoli parte integrante del suo stile fashion.