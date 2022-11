Maria De Filippi, l’insospettabile passione per la moda della signora della tv italiana Mai un eccesso, mai un logo in bella vista, mai un dettaglio troppo vistoso: Maria De Filippi ama la moda, ma sa che il vero lusso non va mai ostentato.

A cura di Beatrice Manca

I tubini bon ton, gli abiti smanicati, i pantaloni rock e infine i power suit colorati. Come Picasso è famoso per i periodi pittorici, il guardaroba di Maria De Filippi potrebbe essere catalogato per "ere stilistiche" in cui cambia silhouette, palette e stilisti. Sì, perché la conduttrice non è solo una delle più autorevoli e amate professioniste della televisione italiana, è anche una fashion victim in incognito, capace di scegliere il lusso senza ostentarlo, di reinventarsi con discrezione, senza eccessi né strappi.

Lo stile di Maria De Filippi

Maria De Filippi è un punto di riferimento per generazioni di telespettatori. Il suo nome è legato ad alcuni dei programmi più famosi di Mediaset, come Uomini e Donne, C'è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici (che non per niente sono gli Amici di Maria De Filippi). Da navigata professionista, conosce il mezzo televisivo come le sue tasche: rassicura, rimprovera quando deve, scherza quando può. È un po' la zia di tutti, soprattutto dei telespettatori, che in lei vedono una presenza stabile e rassicurante. E lei riflette la sua serena autorevolezza anche nello stile: sobria e rigorosa, ma sempre chic. Il suo guardaroba televisivo si compone di abiti dalle linee pulite ed essenziali, occhiali e vertiginosi tacchi a spillo.

Maria De Filippi in total denim

Dai tubini ai leggings: l'evoluzione di Maria De Filippi

A ben vedere, però, anche la granitica eleganza della conduttrice negli anni ha subito una continua e costante evoluzione. C'è stato, per esempio, il periodo dei vestiti in bianco o nero a C'è Posta Per Te: tubini avvitati o abiti smanicati dalla linea ad A, scelti per lei dalla stylist Anahi Ricca in chiave minimal. Gonne al ginocchio, linee pulite, una palette senza mezzi toni che spaziava tra bianco, nero e grigio. Dietro l'apparente semplicità degli abiti c'era la firma di una delle Maison del lusso più note: Dior.

Maria De Filippi in Dior

C'è stata poi la fase Saint Laurent, meno bon ton e più dark: pantaloni attillati, gonne di pelle e bluse trasparenti. In questa fase la conduttrice ha indossato look dal sapore più rock'n'roll con giacche a doppiopetto sui jeans skinny, leggings con la staffa e l'immancabile tacco 12. Outfit non esattamente per tutti, che potevano toccare anche i 4mila euro di valore.

Maria De Filippi in Saint Laurent

Maria De Filippi sa che l'understatement è il vero lusso. Mai un eccesso, mai un logo in bella vista, mai un dettaglio troppo vistoso. La sua filosofia è spendere senza che gli altri lo notino. Per accorgersene, bisogna fare attenzione agli accessori: i Rolex da collezione che fanno capolino dalle giacche, il bracciale Love di Cartier sempre al polso (il cui prezzo supera facilmente i 10mila euro) le inseparabili pump in suede di Gianvito Rossi (550 euro il modello più classico) e i fidati occhiali con la montatura sottile di Kyme. Un paio di occhiali simile al suo si può trovare in vendita sul sito a circa 212 euro.

Maria De Filippi in Coût De La Liberté con gli occhiali Kyme

I power suits di Maria de Filippi

L'ultima ‘era' dello stile di Maria De Filippi vede protagonista il colore. Dopo intere stagioni in black&white, ecco un guardaroba in technicolor. Ad Amici 2022 e a Tu Sì Que Vales la conduttrice ha sfoggiato una serie di power suit in rosa fragola o rosso vivo. Stavolta a firmare i suoi look è la griffe britannica Alexander McQueen: la preferita di Kate Middleton, per intenderci. Se replicherà il modello "a blocchi" adottato negli anni passati, dovremo aspettarci look molto coerenti tra loro e pochi ‘tradimenti' con altri brand.

Maria De Filippi

Basta tubini e gonne a matita: sono tornati i fidati tailleur con i pantaloni, ma in versione pop. Il cambio di designer, però, non è l'unica novità: sempre più spesso De Filippi rinuncia ai tacchi per delle comode (e griffatissime) sneakers Louis Vuitton. Il modello Run 55, con suola rialzata e tasselli bianchi e grigi, è in vendita sul sito al prezzo di 950 euro.

Maria De Filippi con un completo Alexander McQueen e sneakers Louis Vuitton

Insomma: anche la più sobria delle conduttrici ha un animo da fashion victim. Discreta ed elegante, sceglie i suoi look con la cura e l'esperienza di chi conosce alla perfezione la potenza dell'immagine in televisione. E il vero lusso, come sempre, sta nei dettagli.