Anticipazioni Amici, undicesima puntata del 27 novembre: mai vista Maria De Filippi tanto furiosa Una Maria De Filippi furiosa quella che ha guidato l’undicesima puntata del pomeridiano di Amici, in onda domenica 27 novembre. “Colpa” dei ragazzi che non hanno ammesso le proprie responsabilità di fronte a un rimprovero.

A cura di Stefania Rocco

Sarà una puntata di Amici movimentata quella che andrà in onda domenica 27 novembre. L’undicesima puntata del talent show di Canale5 è stata contraddistinta dalla ramanzina della conduttrice Maria De Filippi agli allievi dell’attuale classe. “Una Maria De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del serale per dare la classifica di gradimento”, di legge su Superguida Tv che ha fornito le anticipazioni in collaborazione con il profilo Twitter Amici News (Attenzione: di seguito SPOILER).

Perché Maria De Filippi si è arrabbiata con i ragazzi di Amici

Nel corso della puntata che andrà in onda domenica 27 novembre, un filmato ha annunciato l’arrivo di un provvedimento disciplinare per i ragazzi. Il motivo? Le mancate pulizie in casetta. Quando nessuno degli allievi si è alzato in piedi per prendersi le proprie responsabilità, Maria De Filippi si è infuriata. Ha fatto presente che la classe potrebbe essere suddivisa in tre gruppi: quelli che fanno più del dovuto, quelli che fanno il giusto e quelli che non fanno niente. Ha invitato coloro he appartengono al gruppo in questione a palesarsi. In caso contrario, sarà lei a fare i nomi degli allievi in questione. Al termine della ramanzina della conduttrice, gli insegnanti hanno deciso di mettere in sfida alcuni dei loro allievi, probabilmente ritenendoli colpevoli di essersi impegnati il minimo indispensabile. Rudy Zerbi ha messo in sfida immediata NDG, con l’approvazione di Lorella Cuccarini. Todaro ha invece mandato in sfida Mattia, mentre Alessandra Celentano ha voluto che fosse Gianmarco a sostenere la sfida immediata. NDG e Mattia hanno vinto le rispettive sfide. Per Gianmarco, invece, l’esito della sfida è stato congelato. Roman, in lacrime, ha fatto sapere di trovare ingiusta la decisione di mandare Gianmarco in sfida, trattandosi di uno degli allievi che fa di più in casetta. Rudy Zerbi gli ha quindi consigliato di prendersela con i compagni di gioco che, sapendo di essere colpevoli, non si sono alzati in piedi per prendersi le proprie responsabilità.

Irama ospite dell’undicesima puntata di Amici

Ospite in studio Irama, ex vincitore del talent show che ha cantato il brano Ali e ha regalato il doppio disco di platino vinto a Maria De Filippi. A giudicare le esibizioni di ballo è stata Nancy Berti, mentre hanno giudicato le esibizioni di canto Cristiano Malgioglio, Irama e Federica Camba.