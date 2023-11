Taylor Mega si laurea e dice addio agli abiti sexy per sfoggiare il tailleur gessato maschile L’influencer ha concluso il suo percorso di studi e per la discussione della tesi ha indossato un tailleur grigio dalle linee slim.

A cura di Annachiara Gaggino

Taylor Mega si è laureata e per l'occasione ha abbandonato i suoi look provocanti per indossare un elegante tailleur. L'influencer ha discusso ieri la sua tesi in Scienze e Tecnologie Psicologiche all'università e-Campus di Milano, condividendo con i suoi follower i momenti dei festeggiamenti. La trentenne ha brindato assieme ad amici e famiglia la conclusione del suo percorso di studi, per poi continuare le celebrazioni con un pranzo a Palazzo Parigi, un lussuoso hotel nella città meneghina. "Finalmente laureata. Dottoressa Taylor", ha scritto su Instagram sotto le foto del grande giorno.

Il look di Taylor Mega per la laurea

Non sappiamo se Taylor Mega abbia dato un'occhiata ai nostri consigli su come vestirti per una laurea in autunno, ma ha sicuramente sicuramente scelto un look adatto all'occasione. Per questo giorno importante l'influencer, che sui Instagram conta 2 milioni e 800 mila follower ha scelto un otufit formale, lontano dai look e dalle trasparenze a cui ci ha abituato.

La neo dottoressa ha sfoggiato un tailleru grigio gessato molto sobrio, caratterizzato sa un paio di pantaloni aderenti e una giacca abbinata su una camicia bianca di seta dal dettaglio particolare: i nastri del colletto non erano stati annodati a fiocco ma scendevano lungo il petto quasi come fossero una cravatta. Il look è stato completato da un paio di décolleté scamosciate nere e una Kelly black di Hérmes. I lunghi capelli biondi erano lasciati sciolti e anche il trucco è stato tenuto molto soft, rispettando la sobrietà che l'evento comporta.