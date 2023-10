Come vestirsi per una laurea in autunno: i consigli su abiti, accessori e colori da indossare Cosa indossare per una laurea in autunno? Ecco alcuni consigli pratici per creare un perfetto look, gli abiti, i modelli su cui puntare e gli accessori giusti da scegliere seguendo le tendenze del momento.

A cura di Annachiara Gaggino

Talco

Anni di studi e sacrifici sono stati ripagati, il giorno della laurea è finalmente arrivato. Ma quasi difficile quanto scrivere la tesi, lo è scegliere il vestito da indossare durante la discussione. La formalità dell'evento richiede sicuramente una certa eleganza, ma questo non vuol dire che si debba essere necessariamente monotoni e scegliere il classico tailleur monocromatico, magari di qualche tonalità tenue e nude senza alcun carattere. Se è vero che questo traguardo accademico è un'occasione che richiede di rispettare delle regole di etichetta non scritte, lo è altrettanto il fatto che sia importante indossare qualcosa che vi faccia sentire a vostro agio e che rappresenti il vostro carattere. Nulla di troppo eccentrico ma attenzione anche al rischio di sembrare trasandate, ecco alcuni consigli sia che siate le laureate, sia che siate tra gli invitati.

Cosa indossare alla laurea: abito o tailleur

In genere sono due le alternative su cui ricade la scelta del look perfetto per la laurea: il completo o il vestito. Nel primo caso si può optare per la versione con i pantaloni o per quella con gonna, che non dovrà essere troppo corta. Regole sulla lunghezza valgono, ovviamente, anche per il vestito che deve essere scelto appena sotto al ginocchio ma se preferite coprirvi di più un midi è perfetto.

Ermanno Scervino

Se preferite l'opzione tailleur meglio non scegliere la classica accoppiata: pantalone stretto e blazer corto. Il rischio di risultare démodé è alto. Preferite un modello oversize, una giacca dalle linee morbide e sartoriali, perfetto il doppiopetto per un look un po' maschile, da abbinare a un paio di pantaloni a palazzo. Per un look un po' retrò si può optare per un blazer più corto, stile Chanel, abbinato ad un paio di pantaloni a vita alta.

Benetton

Il tubino giusto per la laurea

Mango

Il vestito lascia spazio a svariate alternative: lungo o corto, tubino aderente o ampio, la scelta è vasta. Una gonna a ruota conferisce un tocco di romanticismo al look, mentre un taglio aderente gli dà quell'aria un po' più accattivante. In autunno, optare per un modello con le maniche lunghe risolve il problema della parte superiore, ma se vi siete innamorate di un abito smanicato, l'alternativa è quella di abbinarlo a un blazer.

Fendi

La tuta da indossare per la seduta di laurea

Mango

Negli ultimi anni la dicotomia classica abito o tailleur è stata scardinata: arriva la jumpsuit come valida ed elegante alternativa. Una scelta raffinata che però va ben calibrata, lasciate stare le aderenze e optate per un pantalone ampio calibrando bene la scollatura, che non sia eccessiva.

Massimo Dutti

I colori da scegliere per una laurea in autunno

Per una seduta di laurea in autunno puntate su tinte sobrie come beige, grigio, blu e sfruttate i dettagli per aggiungere un tocco di stile al vostro look. Scegliete, ad esempio, una camicia colorata o con una stampa particolare, da indossare sotto un giacca neutra o abbinando una scarpa un po' eccentrica che fa capolino da un paio di pantaloni ampi.

Ferragamo

Le opzioni sono diverse. Sono perfetti anche i colori autunnali, come il verdone, l'amaranto e il marrone e se proprio non riuscite a rinunciare a una tonalità accesa e volete scegliere un tailleur rosso abbinate una camicia e degli accessori più sobri.

Talco

Giacche e cappotti da indossare a una laurea

Siamo in autunno, alle porte dell'inverno, uscire senza una giacca non è più un'opzione. Per la discussione della tesi o la cerimonia di proclamazione si può scegliere un cappotto lungo, magari con cintura in vita, dai toni neutri.

Genny

Il color cammello è un must-have per questa stagione, ma anche il nero e il color ghiaccio sono delle tinte da prendere in considerazione. È possibile optare anche per un modello a mantella e, se la giornata non è particolarmente fredda, per un classico trench doppiopetto con maxi rever.

Stella McCartney

Scarpe e borse per la cerimonia di laurea

Tory Burch

Per quanto riguarda le borse l'etichetta non è molto severa. Essendo un'occasione diurna i modelli più ampi e spaziosi sono bene accetti, l'importante è che siano caratterizzati da linee pulite ed eleganti. Se siete fan delle clutch e delle borse piccole sono sempre una buona opzione, soprattutto nella versione moon bag, che è la tendenza del momento. Se siete poi alla ricerca di un modello pratico e non troppo costoso, qui alcuni consigli per la stagione a meno di 500 euro.

Castaner

Per quanto riguarda le scarpe, invece, la categoria è ampia. Il classico décolleté con il tacco è un passepartout per ogni occasione ed è perfetto anche per una laurea. Volendo si può giocare anche con uno stile più aggressivo, indossando uno stivale sotto un vestito midi. I modelli di calzature per questa stagione vedono la punta allungata, ma c'è stato anche un ritorno importante delle scarpe flat. Via libera quindi a calzature basse, stringate, ballerine e mocassini, che si indossano rigorosamente con il calzino bianco.