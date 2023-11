Maria De Filippi ad Amici è regina del riciclo: il tailleur di jeans è il suo preferito Nella puntata di oggi di Amici la conduttrice Maria De Filippi ha riciclato il look. Qual è il suo tailleur preferito? Quello in total denim sfoggiato più volte sui palcoscenici televisivi.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 19 novembre 2023, va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show più seguito di Canale 5 che ogni anno dà spazio ai giovani artisti che vogliono sfondare nel mondo dello spettacolo. Oltre ai concorrenti in gara che settimana dopo settimana si sfidano a colpi di performance incredibili, ad attirare le attenzioni del pubblico sono anche gli ospiti speciali (oggi ad esempio ci saranno grandi nomi come Achille Lauro e Michele Bravi). La vera protagonista della trasmissione è però la "padrona di casa", considerata ormai l'unica e indiscussa regina della tv italiana. Il dettaglio che non può passare inosservato nell'appuntamento di oggi? La conduttrice ha riciclato il look, rivelando così qual è il suo tailleur preferito di stagione.

Maria De Filippi segue il trend del total denim

Da quando è partita la nuova stagione televisiva Maria De Filippi è rimasta quasi sempre fedele ai tailleur, facendo qualche piccola eccezione solo sul palco di Amici, dove qualche settimana fa era apparsa più casual con maglioncino e camicia. Fino ad ora ha spaziato tra i modelli più svariati, dai classici gessati ai completi in colori vitaminici, fino ad arrivare alle varianti in raso dai decori floreali tono su tono. Oggi ad Amici, però, ha dato prova di averne uno che preferisce più degli altri: quello in total denim, già sfoggiato sul palco di Tu Sì Que Vales a fine settembre. La conduttrice ha così dimostrato di amare i look "jeans su jeans", uno dei trend più gettonati di stagione.

Maria De Filippi col tailleur total denim

Quanto costa il tailleur di jeans di Maria De Filippi

Chi ha firmato il tailleur in total denim di Maria De Filippi? Alexander McQueen, una delle sue Maison preferite che spesso l'ha vestita durante le dirette televisive. Il completo è caratterizzato da una giacca monopetto dalla silhouette avvitata a a un bottone (prezzo 1.990 euro) e da un paio di pantaloni a zampa coordinati da 950 euro. Maria ha poi completato il tutto con un top bianco con lo scolla a V, un paio di stivaletti di pelle nera e gli immancabili occhiali da vista tondi e con la montatura gold. In quante seguiranno il suo esempio per l'autunno mixando eleganza e glamour con un tailleur di jeans? Il risultato fashion sembra essere assolutamente garantito.