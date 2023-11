Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in arancione: il nuovo look con pantaloni a zampa e doppiopetto A Tu Sì Que Vales Maria De Filippi continua a essere fedele ai tailleur mannish: ecco chi ha firmato il completo vitaminico con pantaloni a zampa e doppiopetto scelto per la settima puntata.

A cura di Valeria Paglionico

Tu Sì Que Vales, il talent show di Canale 5, è arrivato alla sua settima puntata e continua a intrattenere milioni di spettatori il sabato sera, tanto da non avere nulla da invidiare al "concorrente diretto" Ballando con le stelle. La padrona di casa è in assoluto Maria De Filippi che, affiancata da Gerry Scotti, Rudy Zerby, Giulia Stabile, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto, si è ancora una volta confermata la regina della tv italiana. Per il nuovo appuntamento col programma ha scelto un vitaminico arancione: ecco chi ha firmato il tailleur con doppiopetto e pantaloni a zampa.

Il completo arancione di Maria De Filippi

Per la settima puntata di Tu Sì Que Vales Maria De Filippi ha osato con un colore vitaminico che a primo impatto potrebbe sembrare "fuori stagione", l'arancione acceso. Ha indossato un elegante tailleur firmato Hebe Studio, per la precisione il modello The Bianca in cady. A contraddistinguerlo sono degli esuberanti pantaloni classici ma a zampa d'elefante (prezzo 290 euro) e una giacca doppiopetto leggermente oversize, un modello con revers e taschini in raso e fodera scura con logo jacquard (prezzo 550 euro). Per completare il tutto la conduttrice ha scelto un top bianco a contrasto e dei décolleté col tacco a spillo color nude. Non sono mancati gli occhiali da vista tondi con la montatura gold, ormai un tratto distintivo del suo stile.

Tailleur Hebe Studio

La passione di Maria De Filippi per i tailleur

Negli scorsi anni Maria De Filippi in tv aveva spaziato tra tubini bon-ton, camicie di raso e completi con i pantaloni ma in questa stagione televisiva le cose sono cambiate. Sebbene continui a essere una regina di eleganza, sembra non poter fare a meno del tailleur. Fino ad ora ne ha sfoggiati di ogni tipo, dai classici modelli monocromatici a quelli in raso con decorazioni floreali tono su tono, fino ad arrivare alle varianti più sbarazzine in total denim. Ad Amici ha addirittura abbinato il look mannish alle sneakers, dando prova del fatto che un outfit per tradizione considerata super formale può rivelarsi incredibilmente versatile. Maria continuerà a rimanere fedele a questo stile anche nei prossimi impegni televisivi?

