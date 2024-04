Maria De Filippi, per il serale di Amici 23 sfoggia un blazer gessato da quasi 3mila euro

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Maria De Filippi

Maria De Filippi torna a puntare sui grandi brand per la sesta puntata di Amici 23, che ha visto l'eliminazione di Sofia, a cui è stata però offerta una prestigiosa borsa di studio per frequentare la prestigiosa Joffrey Ballet School. La conduttrice, che nella scorsa puntata del talent show aveva sfoggiato un completo rosso low cost, è tornata a puntare sui toni dark, come aveva fatto un paio di settimane fa puntando su un blazer nero ma tempestato di paillettes. Per questa puntata del serale di Amici 23 ha scelto una texture gessata.

Il look di Maria De Filippi per il serale di Amici 23

Per il sesto serale di Amici 23 Maria De Filippi è elegantissima con una completo nero a cui ha aggiunto uno splendido blazer doppiopetto gessato blu. Infatti, sotto la giacca la conduttrice ha optato per una blusa nera e per un paio di pantaloni sartoriali a sigaretta entrambi total black. Tuttavia, nonostante blu e nero non siano colori che si abbinano facilmente, De Filippi ha scelto una tonalità di blu, il bleu marine gris, un blu navy intriso di sfumature grigie. Anche per la prima puntata del serale di Amici 23 la conduttrice aveva abbinato un tailleur blu con un semplice top nero.

Il look di Maria De Filippi

Il modello scelto da Maria De Filippi è un blazer doppiopetto in misto lana gessato, con fodera interna in seta, firmato Saint Laurent. Si tratta di una delle giacche con spalline imbottite che, negli ultimi anni, ha segnato l'estetica quite luxury e dal sapore anni '80 di Anthony Vaccarello, Direttore Artistico della Maison. Il blazer viene venduto sui principali siti di e-commerce a 2.690 euro. A completare il look, come in ogni serale che si rispetti, De Filippi ha sfoggiato un paio di un paio di décolléte nere.

Il blazer di Saint Laurent indossato da Maria De Filippi