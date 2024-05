video suggerito

Maria De Filippi ad Amici dice addio ai pantaloni: è dark con l’abito giacca e i tacchi alti Per la settima puntata del serale di Amici Maria De Filippi ha cambiato radicalmente stile. Niente più pantaloni, ha preferito un elegante abito giacca dark. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, sabato 4 maggio, va in onda la settima puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 arrivato alla sua fase serale che settimana dopo settimana vede sfidarsi gli artisti rimasti in gara che sognano di arrivare all'attesa finale del 18 maggio. Al di là delle delle performance e delle eliminazioni, ad attirare le attenzioni del pubblico è da sempre la "padrona di casa", ormai considerata la regina di stile della tv italiana. Se nelle scorse settimane aveva puntato sempre su un mood mannish, ora ha cambiato drasticamente look: ecco cosa ha indossato per il nuovo appuntamento con il serale del programma.

Il nuovo stile di Maria De Filippi ad Amici

È ormai da anni che Maria De Filippi ha detto addio agli abiti formali e rigorosi degli esordi, ora riesce a mixare alla perfezione eleganza e glamour, apparendo sempre sofisticata e chic di fronte i riflettori. La sua esperienza ad Amici 2024 fino ad ora era sempre stata all'insegna dello stile mannish: ha sfoggiato i tanto amati tailleur vitaminici, da quello blu cobalto griffato a quello low cost rosso fuoco, ha osato con un completo in tessuto lurex color nude e ha poi puntato su un mood rock mixando pelle e stampe floreali variopinte. Per la settima puntata, però, ha deciso di stravolgere i suoi look tradizionali dicendo addio ai pantaloni.

Maria De Filippi con l'abito giacca

Maria De Filippi col completo dark

Per il nuovo appuntamento con il serale di Amici Maria De Filippi ha puntato sull'eleganza senza tempo del total black, lasciando trionfare uno stile dark super sofisticato. Ha sfoggiato un abito giacca nero, per la precisione un modello con maniche lunghe, gonna midi, scollo a V e un'abbottonatura laterale decorata con dei maxi bottoni in tinta. Non sono mancati i tacchi a spillo, per la precisione le sue pumps preferite di Gianvito Rossi, e un unico dettaglio scintillante, una collana con un punto luce di diamanti. Occhiali da vista tondi e con la montatura gold, capelli mossi e manicure nude: Maria De Filippi è riuscita ancora una volta a sorprendere i fan con la sua raffinatezza.