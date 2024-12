video suggerito

Maria De Filippi ad Amici va in bianco: il candido look "fuori stagione" per la puntata pomeridiana Continua il successo di Amici di Maria De Filippi, il talent di Canale 5 attualmente alla sua fase pomeridiana. Per la nuova puntata della domenica la conduttrice si è ribellata alle classiche mode invernali e ha puntato tutto sul bianco: ecco i dettagli del look "fuori stagione".

A cura di Valeria Paglionico

Oggi va in onda una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che anche quest’anno dà spazio a dei giovanissimi artisti che si sfidano a colpi di inediti e di performance uniche. Al di là delle loro esibizioni e dei giudizi dei professori, ad attirare le attenzioni dei media settimana dopo settimana è sempre la “padrona di casa”. Se nelle puntate precedenti aveva lasciato spazio allo stile casual tra casacche multicolor e camicie a effetto lurex, questa volta ha preferito tornare alla formalità del tailleur ma in una versione “fuori stagione”: ecco tutti i dettagli del look della conduttrice.

L'inverno di Maria De Filippi è total white

Maria De Filippi è ormai una delle regine glamour della tv e lo dimostra ogni settimana sul palco di Amici. Si è ormai lasciata definitivamente alle spalle lo stile rigoroso degli esordi, ad oggi lascia spazio ad abiti fashion e accessori trendy, senza rinunciare a qualche tocco griffato. Per la nuova puntata pomeridiana del talent ha scelto di andare contro il classico dress code invernale o tipicamente natalizio: per lei niente look rossi, tartan o semplicemente toni scuri, ha preferito puntare tutto sul bianco. In fondo, chi ha detto che il total white è una prerogativa solo estiva? Col suo candido tailleur Maria ha dato prova del contrario.

Maria De Filippi in total white

Maria De Filippi con le sneakers in tv

Per la nuova puntata pomeridiana di Amici Maria De Filippi ha abbinato un paio di pantaloni a sigaretta a vita alta a una giacca avvitata e monopetto coordinata, completando il tutto con un top a contrasto in nero. A fare la differenza, come al solito, sono state le sue scarpe preferite: le sneakers Run 55 di Louis Vuitton, in quest’occasione declinate in una versione color panna (il prezzo sul sito ufficiale della Maison è di 1.020 euro). Non sono mancati gli occhiali da vista con la montatura sottile e gold e i capelli ondulati. In quanti durante le feste prenderanno ispirazione da lei e sceglieranno dei look total white “fuori stagione”?