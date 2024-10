video suggerito

Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales in jeans e sneakers: sovverte il dress code da prima serata Maria De Filippi si è ribellata alle classiche regole di dress code da prima serata. Per la quarta puntata di Tu Sì Que Vales ha detto no a tailleur e tubini bon-ton, ha preferito un completo di jeans e le sneakers. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continua la nuova edizione di Tu Sì Que Vales, il talent di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera. Al timone del programma c’è lo stesso “dream team” dello scorso anno, dunque Alessio Sakura e Martin Castrogiovanni affiancati da Giulia Stabile (che ha preso il posto di Belén Rodriguez), e i giudici Rudy Zerbi, Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Sabrina Ferilli e Maria De Filippi. È stata proprio quest’ultima ad aver attirato tutti i riflettori su di sé durante la quarta puntata: ha stravolto il classico dress code da prima serata, sfoggiando un completo casual con jeans e sneakers.

Maria De Filippi in versione casual a Tu Sì Que Vales

Siamo sempre stati abituati a vedere star e conduttori sfoggiare sofisticati abiti da sera e tailleur formali durante le loro apparizioni sui palcoscenici televisivi ma Maria De Filippi ha stravolto queste tradizionali regole di dress code. Per la quarta puntata di Tu Sì Que Vales ha detto no ai tubini, ai completi mannish e ai top di seta, ha preferito uno stile decisamente più casual. Non è la prima volta che appare di fronte i riflettori in questa versione, anzi, lo ha fatto spesso ma di solito solo per gli impegni pomeridiani ad Amici. Ora, in qualità di “regina della tv”, non ha avuto paura di concedersi questo “strappo alla regola” anche per la prima serata.

Maria De Filippi nella quarta puntata di Tu Sì Que Vales

Le scarpe preferite di Maria De Filippi

Sul palcoscenico di Tu Sì Que Vales Maria De Filippi ha puntato sul trend del total denim con un completo di jeans caratterizzato da pantaloni a zampa e camicia coordinata. Niente camicia o top di seta, ha optato per una semplice t-shirt in cotone bianco con lo scollo a V. Non sono mancate, inoltre, le sue scarpe preferite, le Run 55 di Louis Vuitton che hanno aggiunto un ulteriore tocco casual al look. Insomma, a quanto pare non servono abiti da sera e tacchi alti per essere sofisticate su un palco e a dimostrarlo è stata la regina della tv Maria De Filippi: quante colleghe prenderanno ispirazione da lei per i loro prossimi impegni sotto i riflettori?