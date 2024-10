video suggerito

Maria De Filippi è regina di originalità a Tu Sì Que Vales: tailleur a quadroni per la sesta puntata Oggi, 26 ottobre 2024, va in onda una nuova puntata di Tu Sì Que Vales e sul palco la “padrona di casa” Maria De Filippi è riuscita a distinguersi per originalità. Niente più look monocromatici, ha optato per un tailleur a quadroni black&white. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tu Sì Que Vales è il talent di Canale 5 che ormai da anni intrattiene il pubblico il sabato sera, sfidando a colpi di share il "concorrente" Ballando con le Stelle. Oggi, sabato 25 ottobre 2024, va in onda la sesta puntata e, al di là dei talenti in gara che riescono sempre a sorprendere con le loro performance esclusive, ancora una volta i veri protagonisti sono i conduttori. La "padrona di casa" Maria De Filippi, in particolare, è riuscita a distinguersi per originalità, mettendo in atto una piccola rivoluzione di stile. Per lei niente più look monocromatici o total denim, ha osato con una stampa check che si rivelerà perfetta per aggiungere un tocco di glamour all'autunno.

La stampa check è il must dell'autunno 2024

Maria De Filippi ha una vera e propria passione per i tailleur, il capo perfetto per essere elegantissima e chic durante le apparizioni televisive. Ne ha di ogni tipo, da quelli formali e scuri a quelli in toni vitaminici o pastello, fino ad arrivare ai modelli più originali che non possono passare inosservati (come quello a pois sfoggiato al debutto della nuova edizione di Tu Sì Que Vales). Per la sesta puntata ne ha scelta una variante ancora più appariscente: è a stampa check black&white con pantaloni a sigaretta dal taglio classico e blazer monopetto con bottoni gold coordinato. Chi ha firmato l'outfit? La Maison Louis Vuitton, una delle sue preferite.

La sesta puntata di Tu Sì Que Vales

Maria De Filippi torna a indossare le sue sneakers preferite

Durante le ultime apparizioni televisive Maria De Filippi aveva spaziato tra vertiginosi tacchi a spillo e stivaletti dall'animo rock abbinati a jeans a zampa, ora per la sesta puntata di Tu Sì Que Vales è tornata alla sua più grande passione, quella per le sneakers. Ha ancora una volta stravolto le regole di dress code da prima serata e ha abbinato il tailleur a un paio di scarpe da ginnastica, per la precisione le Run 55 di Louis Vuitton in total white che sono in assoluto le sue preferite (visto che le ha indossate spesso in tv). Capelli sciolti e mossi, make-up appena accennato e occhiali da vista tondi con montatura gold: Maria è regina della tv e regina di stile.

Leggi anche Maria De Filippi ad Amici è regina del riciclo: dove aveva già indossato la camicia effetto lurex

Le Run 55 di Louis vuitton