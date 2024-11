Maria De Filippi a Tu Sì Que Vales col tailleur “rivisitato”: al posto della giacca indossa il gilet

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Continua il successo di Tu Sì Que Vales, il talent del sabato sera di Canale 5 arrivato quasi al termine. Oggi, sabato 9 novembre, va in onda la semifinale e si scopriranno i nomi dei talenti che si sfideranno a colpi di performance uniche durante la puntata finale della prossima settimana (che sarà in diretta). Ad aver attirato tutte le attenzioni su di sé è stata ancora una volta Maria De Filippi, apparsa super chic nei panni di giudice accanto ai colleghi Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti. Da sempre appassionata di tailleur in stile mannish, in questa occasione ha pensato bene di aggiungere una piccola novità al capo formale ed elegante per eccellenza.

La passione per i tailleur di Maria De Filippi

Se durante le puntate pomeridiane di Amici Maria De Filippi lascia spesso spazio alla comodità tra sneakers griffate e maxi magliette multicolor, a Tu Sì Que Vales preferisce essere un tantino più formale. Fatta eccezione per un look total denim di qualche settimana fa, sul palco del sabato sera di Canale 5 ha sfoggiato quasi sempre dei tailleur con giacca e pantaloni, da quello a pois del debutto a quello a quadroni black&white di qualche puntata fa. Ora ha pensato bene di portare una piccola rivoluzione nel suo stile "da prima serata": è tornata a indossare il completo classico (questa volta in un sobrio nero) ma alla tradizionale giacca ha preferito il gilet, uno dei capi must dell'autunno 2024.

La semifinale di Tu Sì Que Vales

Maria De Filippi torna a indossare i suoi tacchi preferiti

Maria De Filippi ha poi abbinato il gilet a un paio di pantaloni a vita alta dalla silhouette ampia e a una camicia bianca portata sbottonata sul collo. Naturalmente non ha rinunciato ai tacchi, è tornata infatti a indossare le sue pumps preferite, quelle in camoscio total black di Gianvito Rossi. Occhiali da vista tondi con la montatura gold, capelli leggermente mossi sulle punte e ironia da vendere: Maria De Filippi ha ancora una volta dimostrato di essere non solo la regina della tv italiana ma anche un'icona fashion che riesce a mixare con estremo gusto eleganza e glamour. Cosa sfoggerà per la finale della prossima settimana?