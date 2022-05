Chiara Ferragni svuota l’armadio della casa di Los Angeles: dove venderà vestiti, borse e scarpe Chiara Ferragni vende la casa di Los Angeles e tutto ciò che c’è dentro, vestiti e accessori inclusi! Ecco dove (e quando) si terrà la svendita del suo immenso guardaroba.

A cura di Beatrice Manca

I Ferragnez sono in procinto di cambiare casa: dopo tanto tempo in affitto, Chiara Ferragni e Fedez hanno comprato una casa per la famiglia in crescita e non vedono l'ora di arredarla da zero. Nel frattempo, Chiara Ferragni ha deciso di mettere in vendita la casa di Los Angeles, dove ha vissuto per un periodo all'inizio della sua carriera, facendo la spola tra Milano e la California. Nell'immenso guardaroba si sono accumulati i ricordi di una vita: abiti da sogno, giacche, borse, cappotte, scarpe. Che fine faranno? Chiara Ferragni ha spiegato nelle storie di Instagram che un'assistente si sta occupando del suo armadio e che la maggior parte delle cose sarà venduta.

Chiara Ferragni svuota l'armadio a Los Angeles

L'imprenditrice digitale ha raccontato nelle storie di Instagram alcuni dettagli del trasloco e della vendita della casa a Los Angeles. In questo momento lei è a Milano ma c'è una fidata assistente del suo team a Los Angeles che si sta occupando della logistica: si tratta di Barbara Di Poggio, che tra le altre cose si occuperà anche di gestire il guardaroba che Chiara Ferragni ha lasciato nella casa oltreoceano.

Chiara Ferragni ha mostrato via Instagram alcune foto della cabina armadio: pile di cappelli, maglioni, jeans e decine di abiti appesi nell'armadio. Per non parlare poi di scarpe e borse non finire, per la maggior parte griffate. Un vero e proprio paradiso per le appassionate di moda: che fine faranno i vestiti di Chiara Ferragni? Al netto di qualche capo particolarmente speciale, l'imprenditrice ha deciso di vendere tutto in una ‘yard sale' che si terrà la prossima domenica a Los Angeles. Un vero e proprio colpo di fortuna per le fan che vivono in California, un po' meno per quelle italiane.

Chiara Ferragni vende i vestiti della casa di Los Angeles

Che cos'è lo Yard Sale di cui parla Chiara Ferragni

Lo Yard Sale di cui parla Chiara Ferragni è un fenomeno molto comune negli Stati Uniti: quando si cambia casa si allestisce un banchetto in giardino o in garage (da cui il nome yard sale o garage sale) e si mette in vendita a piccolo prezzo tutto ciò che non si vuole portare con sé. Divani, lampade, giocattoli, perfino borse e vestiti: un modo per partire leggeri, tirar su qualche dollaro ed evitare di mandare in discarica oggetti ancora funzionanti. L'iniziativa "anti spreco" spesso è accompagnata da un buffet o da limonata: scommettiamo che quella di Chiara Ferragni sarà in grande stile, con festoni e decorazioni rosa. La yard sale è un passo importante nel segno della sostenibilità ambientale: perché lasciare i vestiti appesi nell'armadio quando possono avere una seconda vita? Probabilmente il ricavato andrà in beneficienza, visto l'impegno di Ferragni nel sociale. Se avete amici a Los Angeles è ora di fare una telefonata: chissà che non riescano a ottenere qualche borsa griffata a poco prezzo!