Chiara Ferragni vende vestiti, scarpe e borse in giardino Chiara Ferragni svuota l’armadio: in vista del trasferimento l’influencer ha deciso di mettere in vendita vestiti e accessori griffati del suo guardaroba.

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su The Ferragnez: la serie ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Negli Stati Uniti è molto in voga lo Yard Sale, organizzato da coloro che cambiano casa. Prima di un trasloco piuttosto che portare con sé roba inutile o buttarla, si preferisce metterla in vendita, così da dare nuova vita a mobili, accessori, vestiti. È un modo per guadagnare soldi, ma anche per rispettare l'ambiente ed evitare gli sprechi, visto che così facendo si dà una nuova destinazione a qualcosa che altrimenti finirebbe nella spazzatura o resterebbe fermo in garage o nell'armadio. Ha optato per uno Yard Sale in giardino anche Chiara Ferragni, in procinto di mettere sul mercato la sua vecchia casa di Los Angeles.

Quando e dove si svolgerà lo Yard Sale di Chiara Ferragni

Lo Yard Sale di Chiara Ferragni si svolgerà domenica 22 maggio, a partire dalle 10 del mattino, presso la sua vecchia abitazione di Los Angeles. L'evento procederà in quattro diverse fasce orarie: dalle 10 alle 11, dalle 11 a mezzogiorno, dalle 12 alle 13 e dalle 13 alle 14. È stata la stessa influencer a comunicare ufficialmente data e orari nelle Instagram Stories, specificando di rivolgersi unicamente a chi si troverà in California domenica mattina.

Si tratta infatti di una vendita fisica, non online (purtroppo per le fan e le follower residenti in Italia). Si svolgerà nel giardino dell'abitazione dove ha vissuto per un periodo della sua vita, prima del rientro definitivo in Italia. A Milano ha da poco acquistato casa assieme a Fedez, dopo tanto tempo in affitto a City Life. La famiglia cresce e le esigenze cambiano: da qui la decisione di fare il grande passo dell'acquisto di un appartamento, anche se non ha ancora svelato in quale zona di Milano si trova. L’imprenditrice ha chiarito che per prendere parte all’evento è necessaria una registrazione: solo in quel momento verrà fornito l’indirizzo a cui recarsi.

Perché Chiara Ferragni svuota l'armadio

Lo Yard Sale di Chiara Ferragni è stato organizzato con l'aiuto di due amiche con lo scopo di svuotare l'armadio di Los Angeles. E come è facile intuire, si tratta di un armadio piuttosto sostanzioso! Nelle Instagram Stores dell'influencer si intravedono borse Gucci e Celine, scarpe Chloe e Stella McCartney. L'imprenditrice ama gli accessori di lusso e i capi griffati, dunque c'è da aspettarsi questi e tanti "tesori" domattina, estratti direttamente dal suo guardaroba personale. Il ricavato delle donazioni andrà in beneficenza alla Croce Rossa, per aiutare l'Ucraina.