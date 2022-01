La nuova casa di Chiara Ferragni: quando si trasferirà e cosa farà con il vecchio appartamento Chiara Ferragni ha raccontato ai fan che la nuova casa è “un sogno” e che il trasloco è sempre più vicino: i Ferragnez potrebbero trascorrere il prossimo Natale nell’attico.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni a Parigi

Il 2022 sarà un anno importante per Chiara Ferragni e Fedez: l'influencer infatti ha annunciato di aver trovato "la casa dei sogni", una casa ancora in costruzione in cui traslocare con la famiglia che quest'anno si è allargata con l'arrivo di baby Vittoria. L'imprenditrice digitale ha condiviso tempo fa alcune immagini dei lavori della casa, che avrà una vista stupefacente su Milano. I lavori procedono spediti e Chiara Ferragni ha svelato ai fan alcuni nuovi dettagli, inclusa la fatidica data del trasloco.

Chiara Ferragni si trasferirà alla fine dell'anno

Chiara Ferragni è tornata a Milano da Parigi, dove ha assistito alle sfilate di Haute Couture, e ne ha approfittato per rispondere ad alcune curiosità dei fan su Instagram. La prima domanda è stata proprio sulla nuova casa in costruzione. Chiara Ferragni ha spiegato che i lavori procedono bene e che la nuova casa è "un sogno". In questa occasione ha annunciato ai fan la data del trasloco: "Probabilmente saremo in grado di trasferirci già a dicembre 2022 o all'inizio del 2023". Quindi c'è la possibilità che i Ferragnez festeggino il prossimo Natale nella nuova casa, un super attico con vista.

Chiara Ferragni trasloco

Chiara Ferragni venderà la casa di Los Angeles

I fan le hanno anche chiesto cosa farà con il suo attuale appartamento e Chiara Ferragni ha risposto che adesso sono in affitto, quindi semplicemente non rinnoveranno il contratto. La nuova casa invece è di loro proprietà, e l'imprenditrice ha già detto che non vede l'ora di arredarla da zero a suo gusto insieme a Fedez. Ma l'influencer ha un'altra casa, a Los Angeles, dove ha vissuto per un lungo periodo prima di sposarsi: a questo punto, spiega, ha deciso di venderla. Chiara Ferragni ha poi risposto a molte altre curiosità dei fan sulla nuova casa di Francesca Ferragni e sulla maternità: ha raccontato che per un periodo pensava di non poter avere figli e ha ribadito ai fan l'importanza di prendersi cura della salute mentale come di quella fisica.