Festa per il compleanno di Vittoria Ferragni: torta a tema Frozen ma sbuca la faccia di Lino Banfi Per festeggiare i tre anni della bambina Fedez ha voluto farle uno scherzo e mettere il volto del comico pugliese sulla torta.

A cura di Annachiara Gaggino

7 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni con la figlia

VittoriaLucia Ferragni ha compiuto tre anni. Per l'occasione i genitori hanno organizzato una festa a tema, come è stato fatto qualche giorno fa per il figlio Leone. Per la bambina è stato organizzato un party con Pocoyo come protagonista ma la torta è stata dedicata a Elsa, la protagonista del cartone animato Frozen di cui la piccola è grande fan. infatti, viene spessso immortalata dai genitori mentre gira per casa vestita come questo personaggio. Nonostante la crisi di coppia che stanno attraversando Chiara Ferragni e Fedez i due si sono riuniti per la festa di compleanno della figlia.

Fedez con la figlia

La faccia di Lino Banfi sulla torta di Vittoria

Dopo la torta di pasticceria per festeggiare in casa con la famiglia, per il party con i coetanei è stata scelto un dolce di più piani personalizzato con i personaggi di Frozen, dal pupazzo di neve alla principessa Elsa era tutto dedicato al cartone animato della Disney, tranne per un particolare, sul viso della principessa era stata messa un foto di Lino Banfi. Uno scherzo di Fedez che ha voluto prendere un po' in giro la bambina e il suo pubblico scrivendo: "Super proud della mia torta Elsa Lino Banfi".

La torta con Lino Banfi

I look per la festa di Vittoria

C'è un cambio di rotta nel far apparire i bambini su social nella famiglia Ferragni. Dopo essere stati per anni protagonisti dei profili Instagram dei genitori, ora i figli non vengo mostrati di faccia ma sono comunque pubblicati dai genitori. Vittoria Lucia Ferrgani indossava per la sua festa di compleanno un vestitino rosa a balze abbinato a un paio di Mary Jane nere indossate con calzino bianco.

Vittoria alla sua festa di compleanno

Outfit più casual per Chiara Ferragni che sceglie un paio di jeans e un maglioncino rosa con colletto e applicazioni di piccole perline. Stesso colore anche per la camicia di Leone. Insomma, questa nuance è stata protagonista della festa assieme a Nonno Libero di Un medico in famiglia.

Chiara Ferragni e Vittoria