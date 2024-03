Il compleanno di Vittoria Ferragni: festa casalinga con torta personalizzata per i 3 anni Oggi è il compleanno di Vittoria Ferragni: per lei l’imprenditrice ha organizzato un piccolo party. Immancabile la torta con maxi candelina da spegnere. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Non è certo un bel periodo per i Ferragnez. In casa non si respira lo stesso clima di sempre, da quando Fedez ha lasciato la casa per tornare a vivere coi genitori, a Rozzano. La crisi di coppia sembra insanabile, ma sia Chiara Ferragni che Fedez stanno cercando di mantenere un ambiente sereno, per il bene dei figli. Entrambi stanno trascorrendo più tempo possibile con Leone e Vittoria, affinché non si sentano spaesati dai grossi cambiamenti che la famiglia sta attraversando. L'imprenditrice, in particolare, ha messo davanti a tutto il ruolo di madre e i due bambini sono gli assoluti protagonisti dei suoi contenuti social, ma con una novità rispetto al passato. Oggi vengono ripresi esclusivamente di spalle, non ne mostra più i volti. Questo potrebbe avere a che fare con la separazione e la conseguente gestione dell’immagine dei figli minori, che andrebbe autorizzata dall'altro coniuge. La prima volta in cui i fan hanno notato questo elemento è stato alla festa di compleanno del primogenito. A pochi giorni di distanza, è arrivato anche per Vittoria il momento di festeggiare.

Il terzo compleanno di Vittoria

Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez, è nato il 19 marzo e come di tradizione, ha ricevuto una festa in grande stile per i suoi 6 anni, a tema Sonic. A distanza di pochi giorni è nuovamente tempo di festeggiare per la famiglia. È infatti il compleanno della piccola Vittoria, nata il 23 marzo 2021. In attesa di fare forse una festa grande col resto della famiglia, se ne è svolta una ristretta casalinga. Immancabile la torta personalizzata e la maxi candelina a forma di numero 3.

Per l'occasione speciale, Chiara Ferragni ha aggiunto un tocco originale al suo look: un cuoricino rosa disegnato sul viso, appena sotto l'occhio, in corrispondenza dello zigomo. T-shirt rosa pallido per lei, abbinata a un paio di jeans chiari e maxi camicia tartan. Ha dedicato alla bimba un dolce messaggio:

Auguri Vittoria, bimba magica, oggi compi 3 anni ed ogni giorno che passa mi rendi più fiera di essere la tua mamma. Che il mondo possa continuare a danzare al ritmo della tua meraviglia, mentre ti guardo crescere e diventare la donna straordinaria che sei destinata a essere. Auguri, amore mio. Il tuo domani è già un universo di promesse e sogni, ed io non vedo l’ora di essere accanto a te a stringerti la mano ogni giorno.