I Ferragnez avrebbero comprato casa, la villa da 5milioni sul lago di Como di fronte a Clooney Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato e pare già acquistato una villa mozzafiato sulla sponda orientale del lago di Como, proprio proprio di fronte a quella di George Clooney. Una costruzione dal valore di 5milioni di euro, con parco, piscina e una Spa, che potrebbe presto trasformarsi nel loro nuovo nido d’amore. A rivelarlo il settimanale Chi.

A cura di Elisabetta Murina

(Foto dal settimanale Chi)

I Ferragnez cercano casa. Mente il loro nuovo appartamento a Milano è in costruzione e dovrebbe essere pronto entro la fine dell'anno, Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato una dimora mozzafiato sul lago di Como, proprio di fronte alla villa di George Clooney. Il settimanale Chi ha infatti paparazzato la coppia durante una gita nel loro posto del cuore, che potrebbe presto trasformarsi nel loro nuovo "nido" d'amore.

I Ferragnez avrebbero acquistato una villa da 5milioni di euro

Stando a quanto ha rivelato il settimanale di Alfonso Signorini, i Ferragnez avrebbero già concluso l'acquisto di una dimora di 900 metri quadrati, con parco, piscina e una Spa, sulla sponda orientale del lago di Como, proprio di fronte alla villa di George Clooney. Valore complessivo della struttura: 5 milioni di euro. Non sorprende che abbiano scelto proprio questa location: il lago lombardo è infatti il loro posto del cuore e ormai da anni sono soliti trascorrervi weekend e anche altre occasioni importanti, anche se sempre in hotel.

(Foto dal settimanale Chi)

Sarà il loro nuovo nido d'amore?

Pare che l'acquisto della villa sia già concluso, anche i Ferragnez non l'hanno ancora annunciato pubblicamente ai milioni di follower che li seguono. Sembra però che qualche indizio l'abbiano dato: durante una diretta Instagram mattutina, Fedez aveva anticipato di avere una rivelazione da fare, nello specifico "una cosa bella che riguarda la famiglia". In quel momento il rapper non si era sbilanciato, ma secondo il settimanale pare si trattasse proprio della nuova dimora sul lago di Como. Non si sa ancora quando Chiara Ferragni e Fedez, con i figli Leone e Vittoria, decideranno di trascorrervi un periodo. É probabile che vivranno lì in attesa della loro nuova casa a Milano, che dovrebbe essere pronta entro la fine del 2023, oppure in attesa di Sanremo 2023, al quale parteciperanno entrambi ma in versione inedita.