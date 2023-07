George Clooney e Amal Clooney, una giornata in barca sul Lago di Como con i loro gemelli Proseguono le vacanze italiane di George Clooney e Amal Alamuddin. La coppia è stata vista dai paparazzi del Daily Mail intenti a godersi il sole e il paesaggio del Lago di Como insieme ai gemelli Ella e Alexander.

Gli inglesi lo chiamano "quality time", quello speso da George Clooney e sua moglie Amal Alamuddin in compagnia dei loro gemelli, il piccolo Alexander e la piccola Ella. I paparazzi del Daily Mail hanno sorpreso la famigliola felice mentre trascorrevano una rilassante giornata in barca sul Lago di Como venerdì scorso. L'attore di Ocean's Eleven, 62 anni, che di recente ha mostrato il suo sostegno per lo sciopero attuale di SAG-AFTRA, ha goduto della bella giornata con i suoi cari nella splendida località del nord Italia, dove da tempo lui ha preso casa. O meglio, villa. Per lui, abbigliamento casual: polo blu e pantaloni khaki, per lei un abito leggero nero. Amal è l'eleganza, sempre. Le vacanze della famiglia sono cominciate a metà luglio, quando sono stati immortalati all'arrivo a Villa Oleandra dal settimanale "Chi".

La villa di George Clooney sul Lago di Como

La vita insieme

In un'intervista a CBS Mornings, lo scorso settembre, la coppia ha rivelato che i loro figli stanno imparando l'italiano e il francese e lo stanno parlando molto meglio di loro, che masticano la lingua molto meno. Inoltre, George Clooney ha raccontato che suo figlio segue le sue orme non come attore, bensì come "burlone". Alexander sta imparando dal padre tante battute da fare in pubblico, soprattutto in questa estate. Clooney ha poi parlato dell'impatto positivo che Amal ha avuto nella sua vita:

"Non volevo sposarmi, non volevo avere figli e poi questa straordinaria persona è entrata nella mia vita e mi sono innamorato follemente e sapevo fin dal primo momento in cui l'ho incontrata che tutto sarebbe stato diverso. Letteralmente, dal primo momento in cui l'ho incontrata, ho pensato: ‘Beh, questa è la donna più straordinaria, intelligente, brillante e bella che abbia mai conosciuto'. I gemelli? Entri nella loro stanza, ti dicono cose, hanno le loro opinioni. È divertente. Li guardo e penso: "Non potrei essere più felice".

L'amore nel 2013, il matrimonio nel 2014

George Clooney e Amal Alamuddin si sono incontrati per la prima volta nel 2013. A presentarli, fu un amico che i due avevano in comune. Durante un'intervista al magazine People, l'attore ricordò che il corteggiamento fu effettivamente rapido. Poco dopo, Clooney decise di inginocchiarsi e farle la proposta di matrimonio. Il matrimonio fu celebrato a Venezia, prima registrato all'ufficio di stato civile e poi due giorni dopo con un sontuoso ricevimento. I due gemelli Alexander ed Ella sono nati poi nel 2017.