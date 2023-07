Lo youtuber Logan Paul si sposa, la romantica proposta alla fidanzata Nina Agdal sul Lago di Como Lo youtuber Logan Paul ha chiesto alla compagna Nina Agdal di sposarlo, scegliendo come location per la proposta la romantica cornice del Lago di Como. I due sono una coppia da poco più di un anno: lo scorso maggio avevano festeggiato il loro primo anniversario.

A cura di Elisabetta Murina

Logan Paul presto sposo. Lo youtuber, 31 anni, ha chiesto alla compagna Nina Agdal di diventare ufficialmente sua moglie. La romantica proposta di matrimonio è arrivata in una location italiana, il Lago di Como, a rendere ancora più magica l'atmosfera. "Fidanzato con la mia migliore amica", ha scritto il futuro sposo condividendo le immagini del momento su Instagram. I due sono una coppia da poco più di un anno.

La proposta di matrimonio sul lago di Como

Logan Paul ha scelto l'Italia per chiedere a Nina Agdal, 28 anni, fitness and health coach, di sposarlo. Lo youtuber si è inginocchiato, ha tirato fuori l'anello e ha chiesto alla compagna di diventare sua moglie. Lei, visibilmente emozionata, ha detto sì. I due si sono subito baciati sul romantico sfondo del Lago di Como. Alcuni scatti del momento, come quello del bacio, sono stati condividi sui social dai futuri sposi. "Sono fidanzato con la mia migliore amica", ha scritto Paul. E poi la dedica: "Amo questa ragazza all’infinito e non posso aspettare di trascorrere il resto della mia vita con lei“. Lei ha risposto: “Sposerò l’uomo dei mie sogni, il mio migliore amico, la mia anima gemella".

L'amore tra Logan Paul e Nina Agdal

Lo scorso maggio, Logan Paul e Nina Agdal hanno festeggiato il loro primo anniversario di fidanzamento. Per l'occasione, lo Youtuber aveva pubblicato una loro foto su Instagram, scrivendo: "Un anno molto speciale con la mia regina danese". Il primo incontro a un evento a New York, come aveva raccontato la modella al Daily Front Row: "Ho scoperto che era lì e il mio istino stava urlando che dovevo salutarlo". Non molto tempo dopo era arrivata l'ufficialità del rapporto sui social, con un romantico scatto. La donna che ha rubato il cuore di Nina Agdal ha 28 anni e di professione è una fitness and health coach, seguita da quasi 2milione di follower su Instagram.