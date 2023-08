Giulia Arena del Paradiso delle Signore presto sposa, l’annuncio: “Sono stata io a fare la proposta” Giulia Arena, attrice del Paradiso delle Signore, si sposa. Con una romantica foto su Instagram, ha annunciato di essere stata lei a fare la proposta di matrimonio al compagno Antongiuseppe Morgia, a cui è legata da più di nove anni.

A cura di Elisabetta Murina

Giulia Arena si sposa. L'attrice della fiction di successo Il Paradiso delle signore, in cui interpreta il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto, è pronta a convolare a nozze con il compagno Antongiuseppe Morgia, avvocato 31enne. L'annuncio con una romantica foto su Instagram, in cui l'attrice racconta anche una particolarità della proposta di matrimonio. I due sono una coppia da più di nove anni.

La proposta di matrimonio di Giulia Arena al fidanzato

Giulia Arena ha annunciato che presto sposerà il compagno pubblicando una romantica foto delle loro mani unite. Lei indossa l'anello ufficiale di fidanzamento e, ad accompagnare lo scatto, scrive: "Dobbiamo dirvi una cosa… (Lui) ha detto sì (perché sono stata io a fare la proposta ma questa è una storia che un giorno vi racconteremo". L'attrice ha quindi ironizzato sul fatto di essere stata lei a chiedere la mano del fidanzato Antongiuseppe Morgia, a cui è legata da più di nove anni, durante una vacanza nella romantica città di Venezia. Lui, a sua volta, ha condiviso una loro foto scrivendo: "L'uomo che non deve chiedere mai". Per il momento non si conoscono i dettagli del momento, ma Arena ha fatto sapere che presto svelerà come è andata.

L'amore tra Giulia Arena e Antongiuseppe Morgia

Giulia Arena, vincitrice di Miss Italia nel 2013 e attrice nella fiction di successo Il Paradiso delle Signore, è fidanzata con Antongiuseppe da oltre nove anni. I due si sono conosciuti all'Università, dove frequentavano entrambi la facoltù di Giurisprudenza (lei poi ha abbandonato per dedicarsi a un altro tipo di carriera). Lui è lontano dal mondo dello spettacolo e, come si legge sul suo profilo Instagram, è siciliano d'origine ma vive a Milano. Ha 31 anni e di professione è un avvocato.

La voglia di fare il grande passo, per Arena, pare ci fosse già dallo scorso anno, tanto che in un'intervista rilasciata al settimanale DiPiù aveva detto: "Il mio fidanzato vorrebbe che facessi io la proposta di nozze. Ha anche già scelto l’orologio che desidera come dono di fidanzamento. Mia madre è convinta che sarò io a cedere. Il matrimonio è un mio grande desiderio, perché ho le basi per poterlo fare”. E così infatti è stato: l'attrice ha chiesto al fidanzato di sposarlo.