Ascolti tv mercoledì 26 luglio: chi ha vinto tra Tuesday Club e Signora Paradiso Tutti i dati Auditel di mercoledì 26 luglio. Chi ha vinto agli ascolti tra la la seconda puntata di Signora Volpe, in onda su Canale 5, e il film Tuesday Club, trasmesso su Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di mercoledì 26 luglio, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. In particolare, su Canale 5 è andata in onda la serie Signora Volpe, mentre su Rai1 il film Tuesday Club, uscito al cinema nel 2022. Ecco chi ha vinto agli ascolti tv secondo i dati Auditel.

La sfida tra Signora Volpe e Tuesday Club

Su Canale 5, nella serata di mercoledì 26 luglio, è andata in onda la seconda puntata della serie Signora Volpe. Si tratta di un giallo inglese suddiviso in tre puntate, con protagonista il personaggio di Sylvia Fox, che arriva a Panicale e rimane coinvolta in alcuni casi. Il secondo appuntamento è stato visto da 1.420.000 telespettatori, share 10.5%

Su Rai1 è andato in onda Tuesday Club – Il talismano della felicità, film diretto da Annika Appelin che racconta la storia di Karen (Marie Richardson), una donna di mezza età che crede di avere una vita felice e tranquilla fino a quando, nel giorno del suo 40esimo anniversario di matrimonio, scopre che suo marito Sten (Björn Kjellman) la tradisce. Il film è stato visto da 1.611.000 telespettatori pari al 12% di share.

Leggi anche Ascolti tv giovedì 20 luglio: chi ha vinto tra Noos di Alberto Angela e Felicissima sera di Pio e Amedeo

Gli ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai 3 è andato in onda il documentario Nel secolo breve che ha conquistato 665.000 telespettatori pari al 4.8% di share. Su Rai 2 Delitti in Paradiso è stato visto da 1.144.000 telespettatori (8.9% di share), su Italia 1 Freedom Summer ha registrato 826.000 telespettatori (7.1% di share), su Rete 4 Zona Bianca ha registrato 910.000 telespettatori (8.7%). Su La7, invece, Atlantide – Il mostro di Firenze ha conquistato 303.000 telespettatori pari share 2.9% e su Tv8 Name that tune – Indovina la canzone ha registrato 430.000 telespettatori con uno share del 3.5%.